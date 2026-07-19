Caldo, gol e sorrisi Cagliari a raffica nel primo test: 12-1 

Assemini. Tanto caldo e tanti gol. E tre protagonisti su tutti, Felici, Kingstone e Romano, autori di una doppietta nella partitella in famiglia (con due tempi da 45 minuti ciascuno) giocata dal Cagliari contro l’Under 20, allenata anche quest’anno dallo spagnolo Gallego. Un primo test interessante, dunque, dopo una settimana di lavoro (entrambe le squadre hanno rotto il ghiaccio lunedì scorso dopo un mese e mezzo di vacanza) senza eccessive forzature, con ritmi inevitabilmente blandi (considerate anche le temperature) e vinta dai rossoblù di Pisacane per 12-1, per quanto il punteggio fosse davvero un dettaglio ieri al campo 2 del Crai Sport Center di Assemini. In vetrina anche Di Paolo, rientrato dal prestito al Siracusa e protagonista, a sua volta, con una rete, due assist e un incrocio dei pali. Non solo Romano, primo sigillo in rossoblù anche per Fazzini, in campo pure gli altri nuovi acquisti Winks e Akarakiri. Il volto soddisfatto del vice presidente Fiori a bordo campo, insieme al ds Accardi, Muzzi e Nicola Riva. Con loro Canzi e Carta, rispettivamente responsabile e direttore sportivo del settore giovanile.

Primo tempo

Rossoblù al via con Caprile in porta, l’inedita coppia Deiola-Rodriguez nel cuore della difesa, i due terzini Zé Pedro e Obert sulle fasce, Winks in regia affiancato da Adopo e Akarakiri (che ha ceduto, però, quasi subito il testimone a Sulev), davanti il tridente con Mendy al centro, Di Paolo e Felici ai lati. Stesso modulo di riferimento, il 4-3-3, per la Primavera che ha rotto il ghiaccio con Sarno, Dieme, Mawassa, Prettenhoffer, Lo Verde, Goryanov, Pibiri, Piro, Sonko, Cardu e Barry. Al 22’ Di Paolo sblocca il risultato: azione personale dell’esterno destro che controlla, si accentra e dal limite dell’area scarica il sinistro con la palla che bacia il palo prima di depositarsi in rete. Suo, al 37’, anche l’assist per Felici al quale basta accompagnare il pallone in porta. Sette minuti dopo, l’ex Feralpisalò firma il tris sotto porta. Al 48’ il poker di testa di Mendy sul cross del solito Di Paolo. Al 41’, la Primavera aveva trovato il gol della bandiera con Cardu (in porta non c’era più Caprile, però, ma Kehayov).

Ripresa

Tutto un altro Cagliari nella ripresa, l’unica costante è il sistema di gioco con Sherri, Zappa, Pintus, Wieteska, Grandu, Romano, Prati, Fazzini, Albarracín, Kingstone ed Esposito. Al 5’ la rete di Fazzini, tra il 7’ e il 14’ la doppietta di Kingstone, al 33’ a segno Cavuoti subentrato nel frattempo ad Albarracín, al 36’ Esposito, al 39’ Romano, al 41’ Prati, ancora Romano al 50’ a chiudere.

Il punto

Gestione dei carichi e niente test, dunque, per Borrelli, Trepy, Liteta e Gallea che si sono limitati a svolgere un lavoro personalizzato tra piscina e palestra. Per tutti nuova seduta questa mattina, riposeranno poi nel pomeriggio. Domani l’ultimo allenamento ad Asseminello, mercoledì la comitiva rossoblù si trasferirà a Ponte di Legno dove la preparazione entrerà nel vivo.

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