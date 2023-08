Caldo fino a domenica poi temperature in calo Oggi allerta a Cagliari  

Temperature oltre la media del periodo e afa fino a domenica. Poi un ciclone, che si attiverà sulle Isole Britanniche, farà crollare le temperature anche di 12-15 °C a partire dal Nord Italia portando forti temporali e grandine con chicchi di grosse dimensioni. Intanto oggi sarà una nuova giornata da bollino giallo per il caldo in molte città: tra queste anche Cagliari.

Secondo i dati forniti dai siti specializzati l’apice della canicola potrebbe far cadere anche qualche record di temperatura massima per il periodo su alcune città. A Firenze sono previsti 40°C, a Grosseto 39°C; a Ferrara, Roma, Napoli e Viterbo 38°C; ad Aosta, Bolzano, Milano, Torino e Verona 37°C e a Bergamo, Bologna, Foggia e Padova 36°C; qualche grado in meno invece al Sud. Valori che si riflettono anche sul Bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, basato sui dati relativi a 27 città. Sono 17 le città che si aggiudicano il bollino rosso, cioè il massimo rischio caldo per tutta la popolazione.

L’allarme massimo per il ministero della Salute riguarda Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona Viterbo. A queste il 25 agosto si aggiungeranno Bari e Campobasso che sono a rischio caldo per la popolazione fragile (bollino arancione). In arancione giovedì e venerdì anche Ancona.

Bollino giallo, cioè in stato di pre-allerta, fino a venerdì per Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. E per la giornata di oggi nella lista c’è anche Cagliari: previste temperature tra i 27 e i 32 gradi, con una massima percepita di 37. Oltre al caldo diurno si dovranno fare i conti con le notti tropicali, ovvero con valori che poco prima dell’alba non scenderanno sotto i 22-23°C su gran parte delle città. Da domenica l’anticiclone proveniente dall’Africa perderà forza e lo scontro con l’aria più fresca del ciclone dal Nord Europa creerà le condizioni ideali per lo sviluppo e lo scoppio di violenti temporali e grandinate.

Le piogge dalle Alpi scenderanno a macchia di leopardo verso le pianure di Piemonte e Lombardia per poi portarsi anche su quelle del Nordest. Le temperature potrebbero perdere, rispetto a questi giorni, anche 12-15°C. Infine, con l'inizio della prossima settimana, l’aria fresca con annessi temporali raggiungerà anche il Centro Italia mentre il Sud rimarrà ancora in attesa.

RIPRODUZIONE RISERVATA