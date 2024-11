Caldo estivo, l’inverno degli affari 

Il caldo soffoca le vendite autunnali. Non ci sono più le stagioni. «La situazione meteorologica fa sempre la differenza: sposta l’ago della bilancia», sostiene Roberto Chiai, titolare della boutique Viceversa di via Monsignor Virgilio. Sotto i portici lungo la via dello shopping qualcuno osa esporre giubbotti e altri capi pesanti che, però, stridono con le temperature attuali. «Con 30 gradi - è il ritornello ripetuto da tutti i negozianti - si continuano a vedere maglie leggere. Ma noi guardiamo avanti». Ottobre è stato perso, la prima decade di novembre ha conservato lo stesso filo conduttore. «Le vendite di capi autunnali? Lasciamo perdere, peggio di così non si può».

Vendite frenate

Venticinque gradi a novembre. Giovani e adulti in giro a maniche corte di giorno, al massimo un giacchettino leggero di sera. Qualcuno con il giubbotto? Nessuno. I maglioni sono una rarità, buona solo per i più freddolosi, e forse riappariranno solo nei prossimi giorni.

Il commercio di capi, calzature e accessori autunno-inverno sono in netto calo, con punte fino al venti per cento in meno rispetto allo scorso anno. Ecco che, a questo punto, oltre che in un cambio clima i commercianti confidano nelle associazioni per animare le strade in vista delle festività di fine anno. Un primo segnale l’ha dato il Comune con la decisione di montare le luminarie prima del 30 novembre. «Le associazioni e il Comune - prosegue Chiai - stanno facendo un bel lavoro. Siamo sicuri che ci riserverà qualcosa di speciale il periodo che va da oggi sino a fine anno, così che ne possano beneficiare sia la parte del commercio che della ristorazione».

Fiducia a oltranza

I più fiduciosi dicono che le vendite della collezione autunnale e invernale avranno un incremento. Sempre che le temperature calino. Lo sanno bene i titolari dei negozi di abbigliamento che, per le alte e inusuali temperature di questo periodo, non riescono a vendere la merce invernale. Alcuni la hanno in vetrina, altri neanche la espongono. Serve una terapia d’urto e il consigliere comunale con delega alle Attività produttive, Michele Fanni, fa il punto: «Stiamo lavorando per coordinare gli appuntamenti di fine anno, con un programma che possa offrire ai nostri commercianti il sostegno necessario in questo periodo complesso. Siamo consapevoli dell’impatto del clima anomalo sulle attività commerciali e ci impegniamo a creare occasioni di animazione in città per incentivare il flusso di visitatori e rivitalizzare lo shopping locale». Fanni estende un invito ai negozianti: «Addobbate le vetrine entro fine mese».

