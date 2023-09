Caldo e pioggia: il clima tropicale condiziona le prenotazioni  

Caldo e forti piogge, come nelle aree tropicali. I cambiamenti climatici si fanno sentire in questo fine settimana in Sardegna dove è tornato il grande caldo con temperature vicine ai 40 gradi. Dopo un’allerta meteo per alte temperature (ondate di calore), sino a lunedì, il centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, ha emesso una nuova allerta per rischio idrogeologico per temporali su tutta la parte orientale dell’Isola. In particolare le aree di allerta sono quelle del Flumendosa Flumineddu e Gallura. L’alternanza di questi due scenari diventerà la nostra normalità, dicono gli esperti. E condizionerà anche il turismo, che specialmente nei mesi di bassa stagione si basa anche sulle prenotazioni last minute, condizionate ovviamente dal meteo.

Il weekend che si conclude oggi è è stato a due facce. Temperature alte in Sardegna, Puglia e Sicilia e forti temporali al Nord e su parte del Centro. Oggi allerta gialla per tutto il giorno in Liguria. Guardando oltre, l’estate 2023 ci saluterà col botto: fino alla fine della prossima settimana il caldo africano sarà ancora protagonista su quasi tutta l’Italia

RIPRODUZIONE RISERVATA