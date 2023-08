Caldo e muffa, disagi nel campus appena inaugurato  

Muffa, umidità e problemi all'impianto di climatizzazione: questi i disagi segnalati dai primi studenti, circa 50, che dal 30 luglio sono stati trasferiti nel nuovo Campus universitario "Emilio Lussu” di viale La Plaia.

Questione portata all'attenzione nei giorni scorsi anche dai rappresentanti dell'associazione studentesca Unicaralis, che attraverso un post sui social hanno denunciato la situazione, documentata con foto e video. Sono circa cinque, nello specifico, le stanze in cui sono apparse macchie di muffa sui muri. Ma altri inconvenienti, come gli elevati tassi di umidità e l'impianto di climatizzazione mal funzionante, hanno interessato tutti i residenti nella casa.

Le testimonianze

«Nella mia stanza il tasso di umidità raggiungeva il 100%, come segnato dal termostato», racconta una studentessa. «Il pavimento era talmente tanto scivoloso da rischiare spesso di cadere. I primi di agosto ho segnalato il disagio e tre giorni fa sono stata trasferita in una nuova camera, per permettere i lavori di manutenzione nell'altra».

Alla sua, si aggiungono le testimonianze di altri giovani: «L'odore di muffa è insopportabile, tanto da dover chiudere la porta della stanza per evitare che si diffonda anche nel resto dell'ambiente». La preoccupazione, spiegano gli universitari, è che si tratti di problemi strutturali: «La casa dello studente è stata aperta al pubblico neanche un mese fa ed è assurdo che in tempi record si presenti una situazione simile», afferma Alessio Arriu di Unicaralis.

Le muffe, tuttavia, non sono l'unica problematica: nelle scorse settimane, complice l'ondata di caldo che ha investito l'isola, la temperatura nelle stanze è salita fino a 28 gradi senza alcuna possibilità da parte degli inquilini di regolare il clima. «Apprezziamo che l'Ersu sia intervenuta nei casi più gravi ma speriamo di poter stare bene in tutte le stanze dell'edificio», continuano. «La Casa dello Studente dev'essere un luogo vivibile per gli universitari. L'Ersu si è dimostrata in passato aperta ad ascoltare e collaborare con la comunità studentesca e per questo auspichiamo un cambiamento», scrivono i rappresentanti di Unicaralis.

L’Ersu

Il presidente dell'Ente per il diritto allo studio Cosimo Ghiani li rassicura: «Stiamo intervenendo su tutte le problematiche segnalate dai primi studenti residenti nel campus. Le ditte sono già all'opera sugli impianti di climatizzazione. Le segnalazioni degli studenti sono fondamentali per offrire loro un buon servizio ma vogliamo tranquillizzarli: non si tratta di problemi strutturali ma di difetti fastidiosi tipici di un grande edificio nuovo in rodaggio».

