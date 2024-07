Caldo e cambiamenti climatici, un patto per ridurne l’effetto 

Forestazione urbana, efficientamento energetico degli edifici e una serie di azioni per attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono obiettivi che il Comune conta di mettere in campo con il Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima, da aggiornare rispetto alla prima bozza approvata nel 2012 e di fatto mai messa in pratica.

Per ora c’è l’adesione del Comune al nuovo “Patto dei sindaci per il clima e l’energia” approvato in Giunta ieri, primo passo verso la definizione - dopo il sì definitivo in Consiglio comunale - del piano che detta regole e progetti da realizzare in città. «Il patto ha l’obiettivo di attivare le azioni di coinvolgimento degli amministratori, degli uffici comunali e della comunità locale per l’attuazione degli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione europea», spiega il vicesindaco Tore Sanna.

Nel frattempo si sta già lavorando da tempo al nuovo Paesc, il Piano per l’energia sostenibile e il clima: «Abbiamo incaricato una società che ha avviato la raccolta dei dati e le analisi funzionali alla valutazione del rischio climatico e alla definizione delle linee di azione per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, per ridurre i consumi energetici e per sviluppare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici», aggiunge Sanna. Alcuni progetti sperimentali sono già avviati: uno fra tutti la forestazione urbana nei quartieri di Pitz’e Serra e Quartello sino al litorale, una cintura verde di nove ettari che dovrebbe concretizzarsi in tempi brevi.