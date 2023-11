Caldo anche in autunno, sofferenza per i carciofi 

Il caldo anomalo di ottobre e l’assenza di piogge importanti (le ultime precipitazioni sono avvenute lontano dal polo del carciofo) disegnano un primo scorcio della stagione di raccolta in chiaroscuro. Nella piana racchiusa tra Serramanna, Samassi, Villasor e Nuraminis - il polo d’eccellenza con oltre cinquemila ettari coltivati) del carciofo - il taglio della varietà precoce Tema e, in parte, anche dello Spinoso sardo, si alterna alle irrigazioni “di soccorso”, cioè fuori stagione.

I problemi

«La situazione climatica sta creando problemi: non arrivano piogge degne di nota mentre le temperature restano troppo alte», annota Evelino Picci, coltivatore si Serramanna. «La stagione del carciofo non è iniziata nel migliore dei modi, con un clima caldo che non favorisce la vendita del prodotto, col risultato di un prezzo di partenza inferiore allo scorso anno», conferma Nicola Lai, coltivatore e consigliere comunale di Serramanna delegato del sindaco all’Agricoltura. Insomma: la stagione partita col piede sbagliato (gli ovuli del carciofo per il reimpianto erano stati danneggiati dalla troppa pioggia di maggio e giugno), non sembra migliorare. I prezzi sono bassi: 85 centesimi per un primo taglio di Spinoso sardo e 40-50 centesimi per una primizia di Tema, già in calo con l’aumento della produzione. «La qualità e la quantità sono eccellenti ma il mercato è in stallo, difficilmente si arriverà ai prezzi dello scorso anno», aggiunge Nicola Lai.

I costi

«Il carciofo è una coltura di lusso se si guarda alle spese di produzione, ma povera per quanto riguarda i ricavi», taglia corto Evelino Picci. E proprio a causa degli alti costi sostenuti dagli agricoltori (circa 4 mila euro ad ettaro) a Samatzai Stefano Pitzus ha dovuto rdare un taglio: «Quest’anno abbiamo coltivato solo 45 ettari. Stiamo cominciando a raccogliere la varietà precoce Tema e un po’ di Spinoso: il prodotto non è bellissimo e dobbiamo anche fare i conti con l’atrofia del capolino causata dal caldo e dalla mancanza di pioggia». «La qualità non è quella di altri anni», dice da Nuraminis Ignazio Zedda, «e anche il numero di capolini per pianta è inferiore alla media. Tutto a causa delle alte temperature».

