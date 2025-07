Caldo, allarme per il mare sardo 

Il corallo mediterraneo Cladocora caespitosa sta mostrando livelli di sbiancamento seri, l’isola dell’Asinara è stata colpita da ben 14 ondate di calore durante l’anno, Capo Carbonara registra valori di +1,49°C, e poi ancora a Tavolara-Punta Coda Cavallo 48 specie bentoniche hanno registrato uno stato ecologico moderato: sono solo alcuni degli effetti preoccupanti del cambiamento climatico e dell’innalzamento delle temperature che stanno interessando il Mediterraneo, e in particolare le acque intorno alla Sardegna, al centro di un vero e proprio shock termico.

I dati allarmanti emergono dal report Mare Caldo 2024 di Greenpeace Italia. Tre le stazioni di monitoraggio sparse da nord a sud della Sardegna, nell'area marina protetta di Capo Carbonara, in quella di Tavolara-Punta Coda Cavallo e nell'isola dell'Asinara, dodici in tutto sono quelle presenti lungo le coste italiane. Tre aree, quelle sarde, da tempo tutelate e che racchiudono al loro interno importanti specie marine protette, che però non sono immuni agli effetti del surriscaldamento globale.

Il ministero

Nel frattempo l’afa domina in molte città, anche se nelle prossime ore dovrebbe allentarsi. Le temperature elevate stanno provocando un aumento dei malori e degli arresti cardiaci improvvisi, anche in spiaggia. Un operaio si è accasciato nel frusinate ed è morto, nel siracusano un agricoltore è deceduto dopo un infarto. Il governo ha varato una cabina di regia sull'emergenza caldo con spot e raccomandazioni per i cittadini, consigli arrivano anche dal Sis118 la società del sistema dell'emergenza. Al numero di emergenza 1500 al momento sono arrivate il 40% in più di chiamate rispetto al 2024.

I malori

«Assistiamo mai come quest'anno ad un incremento degli arresti cardiaci improvvisi particolarmente sulle spiagge (circa il 20% nella zona di Taranto), le elevate temperature stanno avendo un ruolo fondamentale - spiega Mario Balzanelli, presidente di Sis118 la società italiana del sistema per le emergenze - Urge prevenire il più possibile i malori potenzialmente letali correlati al gran caldo. Nessuno può dirsi al sicuro. Poche norme di buon senso, pochi accorgimenti possono fare la differenza».

La task force insediata dal governo sul caldo vede la collaborazione del dipartimento Protezione della salute, del dipartimento della Protezione Civile e del dipartimento Prevenzione della Regione Lazio, Inail. Diventerà strutturale all'interno del Piano nazionale della Prevenzione.

In alcuni Pronto soccorso «sono stati attivati dei canali per chi si presenta con sintomi legati per esempio ad un possibile disidratazione», ha spiegato il ministro Schillaci, aggiungendo che la cabina di regia aiuterà anche a monitorare queste situazioni.

