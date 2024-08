Caldo africano nell’ambulatorio, visite mediche solo al tramonto 

A Bonarcado l’ambulatorio medico diventa notturno: novità del Montiferru causata dal caldo equatoriale di questa estate. E dall’assenza del climatizzatore. La dottoressa Annalisa Mele ha spostato l’orario delle visite dei suoi pazienti dalle 19 alle 22 per sfruttare le ore un po’ più fresche e salvaguardare quindi la salute dei suoi pazienti.

La sauna

Proprio le alte temperature di questi giorni, arrivate a sfiorare i 39 gradi nello studio medico, e la mancanza del condizionatore d'aria «trasforma questo ambiente di cura in uno spazio di pericolo, soprattutto per le persone più anziane e fragili, che sono gli assistiti più frequenti», attacca il medico che è anche la sindaca. «Io stessa nei giorni scorsi sono stata male e sono stata costretta ad allontanarmi. Una situazione di sofferenza e di rischio inaccettabile», sbotta Mele. Già durante l’estate del 2023 aveva sollecitato l’Asl di Oristano richiedendo l’installazione di un condizionatore all’interno della struttura sanitaria, indispensabile per attenuare le alte temperature: «Ma è passato un anno e, purtroppo, la situazione non è cambiata», precisa con amarezza. In servizio già da tre anni nell’ambulatorio del paese, Annalisa Mele, appena entrata, ha fatto risanare i locali e si è proposta per acquistare a sue spese il climatizzatore ma «non sono stata autorizzata dall’Azienda sanitaria oristanese». L’ufficio tecnico dell’Asl «mi ha riferito che il climatizzatore rientrava in un capitolo d’acquisto complessivo. Ora è passato più di un anno e non si è visto niente». Eppure a Seneghe, il comune montiferrino a pochi chilometri da Bonarcado, nella sede della guardia medica l’Asl ha rifatto tutto l’impianto elettrico e installato tre condizionatori nuovi, appena lo scorso maggio.

La replica dell’Asl

Il direttore generale dell’Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, si dice pronto a risolvere il problema: «Comprendiamo bene la situazione – spiega – purtroppo il clima rovente di questa estate provoca forti disagi. Abbiamo il censimento delle strutture e il programma degli interventi da espletare, per ora abbiamo sanato le situazioni più urgenti ma entro breve tempo cercheremo di completare i lavori pianificati per permettere ai pazienti di effettuare l’attesa in un ambiente confortevole e ai medici di lavorare al meglio», assicura il responsabile. La sindaco-dottoressa Mele parla di disservizi che penalizzano i piccoli centri delle zone interne: «Non è questo il modo per trattenere i medici di base che servono anche come un fondamentale presidio sanitario nelle zone interne. L’impoverimento dei servizi nel territorio è tuttora in atto, e le sedi rimangono vacanti perché molti medici preferiscono non trasferirsi nei paesi dell’interno, infatti i bandi vanno deserti».

Il rimedio

Per tutelare la salute degli assistiti, la dottoressa Mele ha deciso i nuovi orari delle visite dal lunedì al giovedì, dalle 19 alle 22: «Devo salvaguardare la salute dei pazienti – dice -. Mi scuso con tutta la popolazione per l’inevitabile disagio, però i nuovi orari permarranno sino al posizionamento del climatizzatore da tempo richiesto».

