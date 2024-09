Intelligenza artificiale, inclusività, flessibilità e sicurezza sul lavoro. Sono questi, annuncia la ministra del Lavoro, Marina Calderone, i temi del G7 Occupazione che si svolgerà la prossima settimana a Cagliari. «Ho scelto l’Isola perché qui convive al meglio il legame tra tradizione e innovazione», racconta in un’intervista in cui parla anche di transizione energetica e della scelta di far conoscere la Sardegna al mondo.

