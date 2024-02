Calderone: «Autorizzata la cassa integrazione per Eurallumina» 

Dà subito una notizia: «Abbiamo sbloccato gli ammortizzatori sociali per i lavoratori Eurallumina». La ministra del Lavoro Marina Calderone - nata a Bonorva, ma cagliaritana dall’infanzia - lo ha annunciato ieri pomeriggio, appena messo piede nella redazione de L’Unione Sarda : «La cassa integrazione per i primi sei mesi del 2024 è autorizzata. In attesa di distribuire le risorse per tutto l'anno, le famiglie possono stare tranquille», ha detto l’esponente del Governo in quota FdI a margine di una serie di impegni, tra cui un incontro alla Confapi. «L’Inps ha già in mano la pratica e saremo veloci nel pagamento». Ha poi presentato un grande evento istituzionale: «Cagliari, dall’11 al 13 settembre, ospiterà il G7 del lavoro. Si parlerà di intelligenza artificiale, ma anche dell'invecchiamento attivo della popolazione e del bisogno di competenze: è un tema che unisce i giovani e gli anziani, una sfida cruciale».

Ministra Calderone, il suo incarico nel Governo è tecnico, con l’Isola nel cuore?

«Il fatto di essere ministro oggi credo sia legato al fatto che la presidente Meloni abbia voluto un tecnico del lavoro in questo ruolo. Il percorso con la mia categoria mi ha portato lontana dalla Sardegna da molti anni, per lo meno a intermittenza, durante la settimana. Ho iniziato a fare il dirigente nazionale del sindacato alla fine degli anni 2000. Poi sono diventata presidente dell’Ordine nazionale nel 2005. Infine, nel 2009, presidente del Comitato unitario degli ordini e dei collegi professionali».

Ha sperimentato in tutti i sensi i collegamenti da e per la Sardegna.

«Prendevo circa 120 aerei all’anno da e per Cagliari. La continuità territoriale per i sardi è indispensabile, però deve essere anche un modo per diventare ancora più attrattivi nei confronti di chi sceglie la Sardegna per motivi di lavoro o di svago. La continuità territoriale è anche la possibilità per molti giovani di poter accedere a occasioni di studio e di formazione che possano completare il loro percorso. Ho sempre sostenuto che non sia negativo il fatto che i giovani lascino la loro terra d’origine per andare a lavorare altrove: l’importante è che ci siano le condizioni per ritornare in un contesto in cui si possa fare impresa. Un mercato del lavoro dinamico deve consentire di poter costruire professionalità che siano frutto di tante esperienze di lavoro diverse».

Sarete un Governo amico dei sardi?

«Lo sarà sempre. Non a caso stiamo investendo tanto per sostenere la candidatura della Sardegna e di Lula per l’Einstein Telescope. Con la ministra Bernini siamo all’opera perché è importante sviluppare un progetto scientifico e tecnologico che possa essere competitivo. Ma accanto al tema scientifico, strettamente collegato, c’è quello del lavoro. Per noi è una grande opportunità per costruire un modello di integrazione e di sviluppo delle aree interne del Paese, che poi possa essere anche esportato in altri contesti».

Altri siti potrebbero essere interessati al progetto dell’Einstein Telescope. Da che cosa dobbiamo guardarci le spalle?

«Parliamo di un’iniziativa che ha una valenza per la comunità scientifica mondiale. C’è un’altra candidatura che si è manifestata, un altro consorzio europeo. Ma ci sono tutte le condizioni per perché la Sardegna giochi bene questa partita: a spingerla c’è il Governo, con l’Italia intera. Oggi portare a casa un progetto come Einstein Telescope vuol dire prima di tutto candidarsi ad avere una leadership in un settore, quello scientifico e tecnologico, che parla di collaborazioni e di condizioni in cui possiamo mettere a sistema l’eccellenza di tantissime imprese italiane, e sarde nello specifico».

Secondo l’Inps, c’è il forte rischio che tra qualche anno i sardi vadano in pensione a 70 anni. Non le pare troppo?

«Le condizioni di vita e di salute stanno migliorando e stanno portando progressivamente a un innalzamento dell’età attiva delle persone. La soluzione sta nel mezzo, nel senso che, chi è addetto a mansioni gravose, che fa lavori usuranti, deve essere messo nelle condizioni di poter uscire dal percorso lavorativo nel momento in cui la mansione è eccessivamente pesante. Chi invece svolge attività che consentono di operare più a lungo, deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare, avendo però restituita una pensione dignitosa. Ora dobbiamo rinsaldare il patto tra generazioni e guardare con molta attenzione a quello che dovrà essere l’equilibrio pensionistico per i giovani che iniziano a versare i contributi per la pensione secondo il sistema contributivo. Occorre rendere sostenibili gli assegni, guardando con attenzione all’organizzazione del secondo pilastro pensionistico, quello legato alla previdenza complementare, che sempre di più dovrà essere invece un valido supporto rispetto alla pensione di primo livello».

Lei ha adottato nuove misure di inclusione nel più ampio discorso del superamento del disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

«E stanno funzionando. Abbiamo ovviamente un nuovo sistema che comporta strumenti di supporto da un lato per la formazione e l’orientamento a chi deve attivarsi per rientrare nel mondo del lavoro. Dall’altro c’è l’assegno di inclusione, che invece è destinato a coloro i quali sono in condizione di difficoltà e hanno bisogno di essere sostenuti. Le domande che sono arrivate dalla Sardegna sono tante per quanto riguarda l'assegno di inclusione. Al 26 gennaio sono stati pagati 8.800 assegni. Oggi le domande sono ancora di più. Il meccanismo è cambiato rispetto al reddito di cittadinanza, perché i controlli vengono fatti preventivamente e vanno in pagamento le domande che li superano».

Domenica 25 febbraio nell’Isola si vota per le Regionali.

«Ecco, ho già cercato la mia scheda elettorale. L’ho messa sul comò della camera da letto. Voterò a Cagliari».

Si era parlato anche di una sua candidatura a governatrice.

«Paolo Truzzu è la scelta migliore che il centrodestra potesse fare: ha strategia e visione, come ha dimostrato da sindaco».

Sicura che non ci ha neppure un pensato?

«Non era il mio percorso. Quando ho accettato la proposta della presidente Meloni, abbiamo fatto un patto. Da sarda sento di dover lavorare per dimostrare che la fiducia in me è ben riposta».

RIPRODUZIONE RISERVATA