Calderone: anche io figlia di esuli 

«Quelli che oggi sono qui, hanno da raccontare una storia simile alla mia. Anche io sono figlia di esule. I miei nonni dall’Istria sono arrivati in Sardegna nel 1949, con mia mamma ancora piccola stretta al petto, e poco altro perché bisognava andare via di notte, su un treno come quello del ricordo». La ministra alle Politiche sociali Marina Elvira Calderone ieri pomeriggio era a Fertilia, come ultima tappa simbolica del Treno del ricordo, l'iniziativa del Governo per non dimenticare l'esodo istriano-dalmata. Nelle quattro carrozze arrivate alla stazione di Sassari i visitatori hanno avuto modo di approfondire la tragedia delle foibe, aiutati da pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originali recitati da una voce narrante.

La visita

La ministra Calderone si è immersa nella realtà di Fertilia, che nel ‘47 accolse 600 scampati all’orrore, ascoltando racconti e aneddoti dalla viva voce dei residenti. Gente che ha dovuto pagare un prezzo altissimo senza aver commesso alcuna colpa, se non quella di essere nata in una terra di confine in un periodo sbagliato. Nel Secondo Dopoguerra gli esuli di Istria e Dalmazia popolarono la borgata, facendola diventare un microcosmo. Ma prima ancora c'è stato il sacrificio della comunità ferrarese, di quelle famiglie che hanno duramente lavorato per trasformare un territorio malsano, rendendolo produttivo, quando ancora Fertilia non esisteva. «Gli abitanti di Fertilia oggi ci hanno aperto la loro casa e il loro cuore», ha detto la ministra dopo aver deposto una corona davanti al monumento degli esuli, in piazza San Marco, insieme al sindaco Raimondo Cacciotto. C’erano le autorità civili e militari, l’associazione Federesuli, la banda della Brigata Sassari a sottolineare il solenne momento. Assente i ministro Andrea Abodi per problemi personali. Il convoglio storico del Treno dei ricordo, messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato, è infatti promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani e ha ripercorso idealmente il viaggio compiuto dagli esuli giuliano – dalmati, da Trieste a Sassari.

Al museo

Infine la visita all’ecomuseo Egea, dove si trova custodita la fotografia manifesto ufficiale del Giorno del Ricordo “La bambina con la valigia”. «Emigra chi parte per un altrove dove spera di trovare un lavoro e una vita migliore, un esule invece parte per sempre», è solita sottolineare proprio Egea Haffner, classe 1941, originaria di Pola, ritratta all’età di 5 anni dal fotografo Giacomo Szentivànyi. Mauro Manca e Federico Marongiu dal 2021 si prendono cura del museo che porta il suo nome, un faro acceso sulla comunità che aspetta ancora un’occasione di rilancio dal punto di vista strutturale e dei servizi. Mauro Manca, direttore di Egea, ci crede molto. «Abbiamo trasformato la vergogna di essere considerati profughi in orgoglio», ha tenuto a ribadire «e questa grande visibilità dovrà essere tradotta in una rinascita della borgata».

