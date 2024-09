Calderone: «Aiuti alle famiglie per favorire il lavoro delle donne» 

Da un lato il macrobiettivo, che si compone dei valori entro cui incardinare le politiche del lavoro. Ovvero, democrazia, diritti umani, approccio inclusivo e riduzione delle diseguaglianze. Sull’altro fronte il traguardo operativo da raggiungere, per garantire un’occupazione modulata sull’invecchiamento della popolazione, la cifra delle società post moderne. Su questo doppio binario ha camminato ieri la relazione della ministra Marina Calderone che, poco prima delle 15, è intervenuta a Cagliari al Labour 7, il tavolo delle parti sociali, prologo del G7 sul lavoro in programma oggi e domani nel capoluogo dell’Isola.

Il contesto

Dunque, i Grandi del mondo hanno messo subito in chiaro che «a livello globale c’è una leadership» valoriale da difendere e diffondere. Calderone, che se n’è fatta portatrice, l’ha declinata attraverso le fondamenta di ogni democrazia citando «libertà e diritti», ma anche «partenariati da costruire». La ministra ha lanciato la sfida dell’occupazione partendo dal «rafforzamento delle nuove politiche per la sicurezza» e dall’implementazione degli «standard internazionali». Insomma, se il mondo è sempre più interconnesso, non ci possono essere velocità diverse nella «lotta al lavoro forzato e a quello minorile». Calderone, non a caso, ha parlato di «giustizia sociale», intendendo le «condizioni» universali non negoziabili.

Le consapevolezze

Calando il discorso nei contesti più strettamente nazionali, ma che sono patrimonio comune per i Paesi del G7, la ministra ha posto l’accento «sull’equilibrio demografico» che sta venendo a mancare in Occidente. «L’invecchiamento – ha detto – incide nell’organizzazione del lavoro». In Italia il sistema dell’occupazione «mette oggi insieme cinque generazioni». Una forbice importante che «sta trasformando le nostre società» e va governata per non generare discrasie. Da qui «l’importanza delle competenze da valorizzare, tutte», proprio per evitare un pericoloso effetto spezzatino del sistema lavoro. Ma contestualmente «all’aumento degli anziani va sostenuta» pure «la formazione delle professioni che si occupano delle cure».

La mutazione

Sempre in questo mondo così profondamente differente sotto il profilo anagrafico, Calderone ha calato la novità dell’intelligenza artificiale. La posta in gioco «è la modalità con cui dobbiamo rapportarci» alla scienza informatica. «Credo - ha sottolineato l’esponente del Governo – che non vada mai perduta la visione umanocentrica. La leva della tecnologia va utilizzata per rendere migliori le condizioni di chi lavora e più sicura l’occupazione. Ma senza che prenda il sopravvento».

Donne e famiglie

Infine lo sguardo sugli anelli deboli del sistema. Da una parte la precarietà del lavoro, dall’altra l’accesso femminile alle professioni. «La presidenza italiana del G7 – ha concluso Calderone – si sta adoperando perché la genitorialità sia maggiormente sostenuta, in modo da favorire il lavoro delle donne».

