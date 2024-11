Calderoli: «L’opposizione tacerà»  

La Lega punta a correggere in «tempi rapidi» la legge sull’Autonomia differenziata, ma gli alleati tutta questa fretta per ora non la manifestano. Accanto al governatore lombardo Attilio Fontana, da Rovato, nel Bresciano, Roberto Calderoli difende la sua creatura legislativa dopo la frenata imposta dalla Consulta: su «11 articoli e 45 commi, sono state presentate un centinaio di eccezioni su 43 commi e ne hanno accettate 7. Quindi su un terreno sconosciuto abbiamo trovato la strada per una perfetta coincidenza della Costituzione». «Farò tesoro degli indirizzi della sentenza» aggiunge il ministro per gli Affari regionali e poi «le opposizioni taceranno, e mi auguro taceranno per sempre».

«Un’altra “porcata”»

Una postilla subito bollata come «inaccettabile» dai partiti di minoranza. Elly Schlein le definisce «affermazioni gravi», che «dimostrano scarso rispetto della democrazia». «Ma lo chiarisco a questo governo e a tutti i suoi ministri, una volta ancora - aggiunge la segretaria del Pd - non è la maggioranza a decidere cosa può o deve dire l’opposizione. Questo clima di repressione costante del dissenso deve finire». «Se Calderoli pensa di zittire il dissenso politico si rassegni», avverte il vicepresidente M5S Michele Gubitosa, convinto che un giorno «l’autonomia differenziata sarà solo il bruttissimo ricordo di una riforma mai attuata». Per la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella, «Calderoli, e con lui tutta la Lega, sono di fronte ad un disastro creato dalle loro mani: l’autonomia differenziata, nota anche come Spacca-Italia si configura come la seconda “porcata” di Calderoli dopo la famigerata legge elettorale. Anziché tacere, riflettere e valutare, fanno a gara a chi la spara più grossa».

Fi prende tempo

A Brescia il primo maggio 2023 il ministro prometteva l’Autonomia «in sei mesi». Ora fronteggia una nuova dilazione. E, più che dalle opposizioni, il rischio è che la Lega debba guardarsi dalle strategie del resto del centrodestra. FI ha convocato per venerdì pomeriggio il suo Osservatorio sull’Autonomia differenziata per valutare «le iniziative parlamentari da intraprendere» dopo lo stop della Consulta. «Vigiliamo con responsabilità» è il messaggio del partito di Antonio Tajani. Una mossa per rendere la posizione unitaria del partito, si osserva, non certo per accelerare la ripartenza del dossier dopo quella che gli azzurri considerano «una sconfitta solo per Salvini». E, aggiungono con un certo sarcasmo, le modifiche ai punti bocciati dalla Consulta arriveranno «quando Zaia non sarà più governatore da un po’».

Nodo politico

Innanzitutto, notano in ambienti del governo, bisognerà leggere con attenzione la sentenza completa della Consulta, attesa non prima di metà di dicembre. Poi bisognerà decidere se procedere con un disegno di legge del governo o di iniziativa parlamentare per correggere gli aspetti dichiarati incostituzionali. Secondo le prime analisi, le indicazioni della Corte lascerebbero margini limitati di interpretazione. Più che giuridico, a sentire varie valutazioni nel centrodestra, il nodo della ripartenza sembra tutto politico. Si attende di capire anche quale sarà il destino dei referendum, totalmente o parzialmente abrogativi. Per Carlo Nordio la sentenza è «più che equilibrata», e «a spanne dovrebbe eliminare almeno per ora la possibilità del referendum». In attesa delle motivazioni, per il Guardasigilli in quota FdI «è sicuro che produrrà un avanzamento probabilmente di mesi o forse anche di anni verso una soluzione definitiva, magari referendaria». E dalle opposizioni piovono critiche anche su Nordio. «Rispetti l’indipendenza dei giudici che saranno chiamati a valutare», lo ammonisce Riccardo Magi.

RIPRODUZIONE RISERVATA