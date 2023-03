Calderoli apre sull’Insularità Pais: «Integrerà il testo sull’autonomia differenziata» 

In ogni caso, ha ricordato Pais, «il ministro si è reso disponibile ad incontrare regolarmente la Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali per discutere e approfondire le istanze e gli argomenti che verranno portati dalle Assemblee legislative regionali sul tema dell'Autonomia differenziata: questo consentirà ai singoli Consigli regionali di affrontare il tema, così come farà la Sardegna nei prossimi giorni». Di Autonomie differenziate si discuterà in Aula martedì 14 marzo dalle 10.30, con lavori previsti per tutta la giornata.

Nel testo è ovviamente ricordato l’articolo 119, manca solo l’indicazione del comma sull’insularità, e questa è una delle ragioni che aveva portato la stessa commissione Insularità del Consiglio regionale a storcere il naso sulla legge Calderoli. «Bene le differenziate, ma nella misura in cui è chiaro riferimento nel testo al comma 5 dell’articolo 119, dove è scritto che «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». Lo stesso capogruppo dell’Alleanza Verdi – Sinistra, Eugenio Lai, si era detto preoccupato per il passo indietro del Governo rispetto al principio di insularità che non è citato nemmeno all’interno della riforma dell’autonomia differenziata». Il capogruppo della Lega Michele Ennas ha invece ricordato anche ieri che «il ministro Calderoli ha già dato disponibilità all’istituzione di un tavolo per l’attuazione dell’articolo 119 della Carta, per ciò che riguarda l’insularità».

Il disegno di legge Calderoli sulle Autonomie differenziate conterrà anche un riferimento al principio di insularità previsto nell’articolo 119 della Costituzione, al quinto comma. «All’integrazione del testo si è detto completamente favorevole lo stesso ministro degli Affari regionali», ha spiegato Michele Pais, che ieri ha incontrato a Roma Calderoli, assieme agli altri presidenti di Consigli regionali, proprio per discutere del provvedimento già approvato dal Consiglio dei ministri. «Un tavolo assolutamente proficuo, con Calderoli che si è mostrato aperto al confronto». L’integrazione, ha chiarito il presidente dell’Assemblea, «dovrà avvenire naturalmente in sede di approvazione parlamentare».

La mancata indicazione

Il collegio unico

Al confronto con Calderoli, «abbiamo affrontato anche il tema del collegio europeo per la Sardegna», ha continuato Pais: «Il ministro è disponibile ad avviare un processo condiviso, che potrebbe partire dalla Conferenza delle Regioni, per fare in modo che ci sia una legge che consenta la rappresentanza certa della Sardegna a Bruxelles».

Ieri Pais ha partecipato anche a un bilaterale con il presidente dell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno. «Sono felice di aver consolidato i rapporti con il presidente sardo», ha dichiarato Galvagno, «perché ci accomuna una battaglia sulle Isole che, sin dal primo incontro avuto a Bologna, abbiamo pensato di intensificare e rafforzare proprio per la specificità e la particolarità del nostro territorio». (ro. mu)

