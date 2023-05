«Calderoli a Cagliari, un atto propagandistico» 

«Una provocazione sul piano politico, l’ennesimo atto propagandistico del Governo nazionale, finalizzato a oscurare mediaticamente e politicamente chi si oppone ad una riforma divisiva e dannosa per la Sardegna e per la sua Autonomia Speciale». È la posizione molto dura del comitato regionale della Sardegna contro l’autonomia differenziata sulla visita a Cagliari, il 19 maggio, del padre della riforma Roberto Calderoli. Posizione che sarà illustrata il 17 maggio alle 11, nella sede dell’ordine dei giornalisti della Sardegna, durante una conferenza stampa. Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, su invito dei partiti di maggioranza, incontrerà i capigruppo i consiglieri nel transatlantico per illustrare il disegno di legge, «evitando un contraddittorio pubblico in Aula».

«Riteniamo indispensabile che a questo gesto propagandistico debba essere data una risposta ferma e visibile», spiegano in una nota Andrea Pubusa, Alfio Desogus, Carla Cossu e Mario Arca. Per questo, in concomitanza con la visita del ministro in Consiglio regionale, il Comitato ha organizzato un sit-in aperto alla partecipazione attiva di partiti, movimenti e associazioni sotto il palazzo dell’Assemblea sarda.

