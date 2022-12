Caldarroste, il calore del Natale 

Originario di Maracalagonis, dopo aver seguito da bambino la famiglia nelle trasferte a San Vito e Villaputzu proprio nel Sarrabus, esattamente a Muravera, si è voluto trasferire per sempre «perché meglio vivere dove mi piace lavorare anziché viaggiare ogni volta». Anche se, quando aveva 15 anni, ha pensato di fare un altro lavoro: «Erano gli anni Settanta – racconta – partii a Milano coi miei per lavorare in un ristorante famoso. Guadagnavo bene ma dopo tre anni decisi di rientrare in Sardegna. Mi mancava la mia terra e il profumo delle caldarroste. E poi c’era mia madre che aveva bisogno di aiuto».

A cinque anni si nascondeva sotto il banco dei dolci e delle castagne, nella piazza di San Vito dove c’era il cinema Vittoria. Poi, assieme ai genitori, restava anche un mese a Villaputzu, per Santa Vittoria e San Narciso. Ermanno Olla, 63 anni, da allora non ha mai smesso di arrostire le castagne e deliziare i cittadini di San Vito, Villaputzu ma anche Castiadas e Muravera. «Quando ero piccolo e mi portavano alle feste per lavorare – racconta - spesso dormivamo dietro il banchetto di vendita. Ricordo l’accoglienza e l’ospitalità di Villaputzu. Se magari c’era un tempaccio, ci invitavano a dormire dentro casa. Due anziane, signora Emma e signora Ciccita, oltre ad ospitarci qualche notte erano spesso preoccupate per noi. S’affacciavano dalla finestra e ci chiedevano di cosa avessimo bisogno. In quel tempo c’era un calore e una umanità eccezionali».

Nel Sarrabus

Le feste

Da Villaputzu a Costa Rei, senza mai dimenticare San Vito e Castiadas: da 38 anni – ha preso la residenza a Muravera nel 1984 – non manca mai ad una festa. «Per quello che ho fatto nella mia vita è stata fondamentale mia moglie Maria Giulia Congiu, venuta a mancare due anni fa. Un autentico pilastro». Ermanno oggi si considera un sarrabese a tutti gli effetti: «Ci sono differenze tra paese e paese ma di fronte al profumo delle castagne siamo tutti più uniti».

Non solo dolci e castagne: Ermanno è presente al mercato settimanale dei quattro paesi con una bancarella di calzature (sempre meno) e una di dolci. La sua passione più grande però è per le caldarroste: «Non sarei ancora qui a farlo se non mi piacesse davvero perché i sacrifici sono tanti». Spiega che «una delle difficoltà è quella del metterci sempre la faccia. Posso però dire che i sarrabesi, sin dal primo momento, mi hanno accolto bene e mi fanno sentire a casa. C’è stato sempre un grande rispetto nei miei confronti e per questo vorrei ringraziarli di cuore». Si guarda attorno, gira ancora le castagne sopra il calderone: «Sì, non è facile stare per strada col freddo d’inverno e sotto il sole d’estate. Ma è questo quello che ho sempre fatto e continuerò a fare con amore». Come in questi giorni di Natale, a portare po’ di gioia e calore per le strade di Villaputzu, San Vito, Muravera e Castiadas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

