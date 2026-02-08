Caldaia in tilt e camerini al freddo, disagi per gli attori 

Un malfunzionamento della caldaia del teatro Dei ha causato disagi alla compagnia teatrale che si è esibita sabato a Lanusei nell’ambito della stagione Cedac. Se ne è lamentata con garbo la protagonista della serata, Ottavia Piccolo, che dal palco ha accennato all’inconveniente all’impianto di riscaldamento. Risultato: freddo nei camerini e in sala.

L’attrice di Bolzano, che ha portato in scena in Ogliastra lo spettacolo Matteotti-Anatomia di un fascismo, ne ha parlato al pubblico, con il sindaco Davide Burchi e la sua vice Maria Tegas in prima fila.

Ieri a cose fatte Tegas ha voluto scusarsi per lo spiacevole disguido. «La caldaia – ha spiegato – non si metteva in moto e nonostante i suoi sforzi l’incaricato delle manutenzioni è riuscito a trovare rimedio soltanto intorno alle 19».

Troppo tardi per far sì che gli ambienti del teatro, in particolare quelli riservati agli attori che dovevano andare in scena, venissero riscaldati adeguatamente. «Siamo ovviamente dispiaciuti per quanto accaduto – ha concluso la vice sindaco – ma abbiamo cercato in tutti i modi di risolvere l’inconveniente.

Non è la prima volta che l’impianto del Dei fa le bizze. Evidentemente è necessario un supplemento di manutenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA