Calcutta conquista Alghero e canta per la nonna di Sanluri 

È un coro alpino quello che risuona all’anfiteatro di Maria Pia anche se sul palco non c’è ancora nessuno. «Se non esistessero i soldi, noi due dove saremmo? Non si farebbe Sanremo, forse è anche meglio così». Calcutta appare in punta delle 22 e apre così il concerto Relax Tour Estivo, con il Coro, per poi presentarsi al pubblico sulle note di “2 minuti”. L’anfiteatro di Maria Pia, sold-out, è un unico cuore che batte a mille. Giovanissimi, per lo più, per il viaggio musicale di Edoardo D’Erme e il suo Relax Tour Estivo. «Mia nonna è di Sanluri», ha svelato prima di dedicarle la canzone “Il tempo che resta”.

Dopo il successo del tour europeo, che ha registrato il tutto esaurito a Barcellona e Parigi, Calcutta è tornato in Italia con 13 concerti nelle principali città e festival italiani e poi in Sardegna, ad Alghero per l’Alguer Summer Festival, giunto alla sua terza edizione, cartellone organizzato da Shining Production, con il supporto di Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribile e Roble Factory. «Sono qui da due giorni, è un posto bellissimo», ha detto il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni così cariche di emozioni. All’anfiteatro che guarda il mare di Alghero ha eseguito i brani del suo ultimo lavoro “Relax” (disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita), oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera.

