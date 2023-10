Calcioscommesse, rischio nuova bufera 

Sandro Tonali è disposto a collaborare all’inchiesta sulle scommesse dei calciatori: è il tam tam che si è diffuso ieri dopo che i difensori hanno stabilito contatti con la procura di Torino per concordare il suo interrogatorio e quello dell’ex romanista Nicolò Zaniolo, anche lui in Inghilterra (è all’Aston Villa, mentre l’ex milanista Tonali è al Newcastle) e anche lui iscritto nel fascicolo per “esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa”. L’ipotesi degli investigatori è che i due calciatori abbiano effettuato puntate su piattaforme non autorizzate. Più avanzata la posizione dello juventino Nicolò Fagioli, che dopo aver ammesso alcune scommesse (ma non sul risultato della propria squadra ) sarebbe pronto a patteggiare.

Le due giustizie

In realtà gli atleti potrebbero essere chiamati a rispondere solo di “esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa”, reato previsto dalla legge 401 del 1989, punito con un’ammenda e l’arresto fino a tre mesi, ma con la possibilità di uscire dal processo versando una somma a titolo di oblazione. Il rischio per le carriere sportive invece è più concreto. L’art. 24 del Codice di giustizia sportiva - “divieto di scommesse e obbligo di denuncia” - al comma 3 parla di una squalifica non inferiore ai tre anni (può arrivare fino alla radiazione), che con patteggiamento o collaborazione alle indagini può calare da un terzo fino a oltre il 50%. E mentre dal mondo del calcio si levano molte voci per ridimensionare il caso e sottolineare che la ludopatia è una malattia e va curata, suona netta la condanna dell’ex giocatore Pippo Inzaghi, che domenica si è presentato ai tifosi come nuovo allenatore della Salernitana: una «pagina brutta di questo sport, ai tempi nostri preferivamo giocare per strada». Ma poi apre all’opportunità di recuperare i coinvolti: «Sono convinto che chi ha sbagliato ne uscirà migliore».

«Errori di gioventù»

Parole meno aspre da Giancarlo Antognoni, storico capitano della Fiorentina : «Sono errori di gioventù, errori dei ragazzi che oggi hanno praticamente a vent’anni quasi tutto, molti soldi, e quindi cercano non di sperperarli, però di investirli in questi giochi così un po’ particolari». Secondo Antognoni, che era in piena attività calcistica ai tempi del “Totonero” nel 1980, «questo caso è un po’ diverso da quello che successe allora», perché «qui è tutta roba digitale, di ragazzi giovani che sono caduti un po’ in questa situazione, che dovevano rispettare certe regole che qualcuno invece, almeno sembra, non ha rispettato. Se uno vuole scommettere su altri sport, non sul calcio, penso che sia una cosa normale. Se invece gioca sulle partite di calcio, il regolamento dice così, che non si può».

L’ex re dei paparazzi

Intanto cresce la polemica per la partecipazione di Fabrizio Corona stasera – subito dopo la partita Inghilterra-Italia – ad “Avanti Popolo” di Nunzia de Girolamo su Rai 3. In molti si aspettano che faccia altri nomi di calciatori coinvolti, ma due consiglieri di amministrazione – la Pd Francesca Bria e il M5S Alessandro Di Majo – si ribellano all’idea che l’agente dei paparazzi riceva un compenso per apparire sulla tv pubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA