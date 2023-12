Calcio violento, l’allarme di Carta 

Non proprio il sabato di sport che il vicepresidente del Comitato Regionale della Figc avrebbe voluto trascorrere. Alberto Carta, cagliaritano di origine, isilese per matrimonio, aveva deciso di spendere l’antivigilia di Natale da “volontario dello sport”, accompagnando con la propria auto quattro Allievi dell’Isili convocati in prima squadra per la trasferta a San Giovanni Suergiu, contro la Fermassenti ultima in classifica nel girone B di Prima Categoria. Non avrebbe mai immaginato di dover assistere a un match di pugilato dal quale è uscito avvilito e fortemente preoccupato.

Carta, da dove iniziamo?

«Da una trasferta di circa un’ora e 40 minuti, affrontata con entusiasmo e con la speranza che alcuni di questi giovani potessero esordire in Prima categoria».

Partita facile, contro una squadra molto giovane, sempre ko in 12 gare...

«Il bello del pallone è che è rotondo e ogni gara ha la sua storia. Quindi, già sotto 2-0 dopo un quarto d’ora, l’Isili ha finito per perdere 5-3. Il fatto è che già negli ultimi 20 minuti, l’incontro aveva raggiunto livelli di alta tensione, in campo e fuori si erano accesi gli animi. Ho avuto un brutto presentimento...».

Che a fine gara si è materializzato sotto forma di una scazzottata.

«Non ricordo quando sia iniziato, ma si sono creati dei “focolai di guerra” tra i giocatori. In pochi secondi all’uscita del campo, dentro e fuori dagli spogliatoi un paio di gruppetti sono venuti alle mani: schiaffi, pugni, calci. Uno spettacolo di una violenza ingiustificabile. Da dirigente federale ho sentito un senso di vergogna e di impotenza. Ho cercato di fermarli ma è stato inutile».

Poi cosa ha fatto?

«Quando gli animi si sono calmati. Ho convocato i due presidenti nello spogliatoio dell’arbitro, un ragazzo di appena 18 anni, che comunque ha fatto il suo dovere. C’era anche l’osservatore arbitrale con il quale ho appena fatto in tempo a scambiare due parole».

La sua prima reazione?

«Di sconforto. Mi veniva da piangere: che esempio è stato dato ai giovani che hanno partecipato a questa gara? Cosa stiamo sbagliando noi adulti se succede tutto questo?».

La sua preoccupazione è anche del Comitato sardo?

«Posso dirle che solo qualche giorno prima, nell’ultimo direttivo, abbiamo parlato anche di questi temi: violenza, situazione arbitri, il ruolo fondamentale delle famiglie. Il nostro presidente Gianni Cadoni ne ha discusso, assieme al consiglio, con le delegazioni presenti, alla presenza del coordinatore regionale Fabrizio D’Elia, del capo degli arbitri sardi Roberto Branciforte e del numero 1 degli allenatori, Angelo Agus. Branciforte ha “snocciolato” numeri impietosi sul mondo arbitrale: il 70/80 % delle ragazze e dei ragazzi che fanno il corso per diventare arbitri non continuano e si ritirano. Perché? Forse perché hanno paura per la loro incolumità (in Sicilia c’è un’aggressione a un arbitro ogni settimana, da noi per fortuna non così frequenti) o forse perché il loro ruolo non è riconosciuto abbastanza e questo porta a una completa mortificazione».

Cosa la preoccupa?

«Che questo che è uno sport alimentato dalla passione si trasformi in qualcos’altro, che il tifo vero degeneri in atteggiamenti assurdi, come vedere genitori che insultano arbitri coetanei dei loro figli. Da noi adulti, dirigenti, allenatori, genitori deve arrivare l’esempio per una svolta culturale. Mi illudo che, come ho detto a quei ragazzi nel viaggio di rientro, che questo sia un episodio isolato ma non so se ci hanno creduto e forse non ci credo nemmeno io».

Il Comitato Regionale e la Figc che cosa fanno?

«Il possibile: corsi per dirigenti, corsi per allenatori con l’Aiac, incontri con genitori e dirigenti di società. Corsi di formazione e abilitazione che comunque non sempre sono sufficienti a creare un educatore, oltre che un allenatore competente».

