Calcio sotto le stelle tra sport e amicizia 

Si è conclusa la 53esima edizione del Torneo di calcio estivo, giocato sotto le stelle, la Coppa Città di Sinnai. Ha vinto la squadra de “Le Orme Summer” che ha battuto in finale il “Real Mandronis” ai calci di rigore. Una finale tiratissima al termine di una bella serata di sport. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, con gol di Andrea Atzeni per Le Orme e con una rete su rigore realizzato da Murgia per il Real Mandronis. Poi, la lotteria dal dischetto. Decisivo il penalty finale calciato dal capitano Bebo Palmas, 47 anni. Ma l’eroe della serata è stato anche il portiere de Le Orme, Marco Aramu, che ha parato due rigori. Alla gara è seguita la cerimonia di premiazione alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu e dell’assessore allo sport Alessio Serra.

Al termine della partita il presidente de Le Orme, Paride Casula ha dichiarato: «Questa è la vittoria del gruppo. Abbiamo affrontato il torneo con spirito di sacrificio. Non abbiamo mai mollato. Onore ovviamente anche al Real Mandronis, a loro volta protagonisti di una bella gara». Soddisfatti la sindaca Pusceddu e l’assessore Serra: «È il più antico torneo estivo della Sardegna, è stato rilanciato dopo sei anni di stop, legati anche al Covid: una manifestazione che è stata sempre all’insegna dello sport e della socialità: una festa, come quest’anno». (r. s.)

