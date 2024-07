Calcio, si lavora per il futuro 

Dopo la sfortunata e amara stagione passata culminata con la retrocessione in Promozione e le dimissioni irrevocabili del presidente Massimiliano Calaresu, forse inizia a muoversi qualcosa di concreto per il futuro del Bosa. Un gruppo di sportivi sta lavorando per costituire un nuovo consiglio direttivo e mettere le basi per la prossima annata agonistica, che potrebbe rappresentare quella del rilancio. Tanto più che la squadra, a differenza delle ultime tre stagioni, potrà avere nuovamente a disposizione il campo Italia. Per la guida tecnica, nonostante sia stato corteggiato anche da società di categoria superiore, dovrebbe rimanere ad allenare la squadra lo Salvatore Carboni. Se così fosse, visto il suo carisma rimarrebbero anche giocatori come il capitano Luca Di Angelo che, con un progetto importante, non avrebbero difficoltà a sposare la causa rossoblù. ( s.c. )

