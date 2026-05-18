Calcio paralimpico, squadra sul podio 

Hanno conquistato con orgoglio un eccellente terzo posto alle finali nazionali della divisione del calcio paralimpico della Figc, lo scorso fine settimana a Coverciano. Sono i ragazzi della Asd Macomerese Special Team che hanno rappresentato l’intera isola. Solo la lotteria dei rigori ha negato la finalissima ai ragazzi allenati da Paolo Maioli e dal preparatore atletico, Angelo Pisanu, che hanno disputato una eccellente gara. Una medaglia di bronzo che vale tanto e premia la caparbietà dei ragazzi. Terzi in Italia, dopo aver conquistato il campionato regionale. Cosa non da poco. Nella partita col Monza, disputata domenica, è finita in parità (1-1), la Macomerese si è fermata solo davanti alla lunga e sofferta lotteria dei rigori: le parate straordinarie del portiere brianzolo del Monza hanno negato una finale ampiamente meritata. «Un bronzo che lascia un filo di amaro in bocca - commenta Maioli - ma certifica il valore tecnico, umano e sportivo del gruppo. Un percorso che evidenzia la qualità del lavoro svolto dal movimento del calcio paralimpico sardo». L’esperienza ha regalato comunque emozioni e soddisfazioni agli atleti, ai dirigenti, ai genitori e ai tifosi al seguito. A Coverciano è stata rappresentata degnamente la Sardegna.

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