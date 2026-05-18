VaiOnline
Macomer.
19 maggio 2026 alle 00:37

Calcio paralimpico, squadra sul podio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno conquistato con orgoglio un eccellente terzo posto alle finali nazionali della divisione del calcio paralimpico della Figc, lo scorso fine settimana a Coverciano. Sono i ragazzi della Asd Macomerese Special Team che hanno rappresentato l’intera isola. Solo la lotteria dei rigori ha negato la finalissima ai ragazzi allenati da Paolo Maioli e dal preparatore atletico, Angelo Pisanu, che hanno disputato una eccellente gara. Una medaglia di bronzo che vale tanto e premia la caparbietà dei ragazzi. Terzi in Italia, dopo aver conquistato il campionato regionale. Cosa non da poco. Nella partita col Monza, disputata domenica, è finita in parità (1-1), la Macomerese si è fermata solo davanti alla lunga e sofferta lotteria dei rigori: le parate straordinarie del portiere brianzolo del Monza hanno negato una finale ampiamente meritata. «Un bronzo che lascia un filo di amaro in bocca - commenta Maioli - ma certifica il valore tecnico, umano e sportivo del gruppo. Un percorso che evidenzia la qualità del lavoro svolto dal movimento del calcio paralimpico sardo». L’esperienza ha regalato comunque emozioni e soddisfazioni agli atleti, ai dirigenti, ai genitori e ai tifosi al seguito. A Coverciano è stata rappresentata degnamente la Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 