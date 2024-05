Calcio Over 40, la vittoria a Ghilarza 

“Andrea Pinna rappresentanze Ghilarza” è la squadra che si aggiudica per la terza volta il torneo Amatori Over 40 di Oristano. In finale ha avuto la meglio per 3-2 sul CR Arborea Vitasol, arrivata da imbattuta stagionale all’appuntamento. La compagine del Guilcier ha indossato una maglia bianca per dedicare la vittoria a Tore Rubattu, uno dei fondatori della squadra nel 2016. La Coppa Italia è stata invece vinta da Alberto Casta grazie alla vittoria sul Palmas 92 per 2 a 1. ( s. c. )

