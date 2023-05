Calcio over 40 della provincia, l’Eleonora vince il campionato 

Eleonora Oristano campione provinciale over 40, alla Tesla Friends la coppa Italia. Sono questi i verdetti stagionali nella categoria amatori di calcio, le cui finali si sono svolte nei campi di Sa Rodia. Formazioni oristanesi mattatrici in entrambe le competizioni con la Tesla che ha battuto il Palmas ‘92 per 3 a 1, mentre l’Eleonora ha avuto la meglio su l’Andrea Pinna rappresentanze di Ghilarza. Per la compagine guidata dal tecnico Pietro Piu, le reti portano la firma di Vizilio (tripletta), Deiana e Mele su rigore. La formazione del Guilcier allenata da Luca Porcu ha risposto con le marcature di Loi e Onida. Durante le premiazioni il delegato della Figc, Manolo Costella, ha sottolineato come alle finali abbia assistito un folto pubblico. ( s. c. )

