Calcio, nuovi impianti in provincia 

Si preannuncia un’annata calcistica molto diversa rispetto alla precedente. Quella scorsa si è conclusa con tante retrocessioni (Tharros, Santa Giusta, Atletico San Marco Cabras, Oristanese, Solarussa e Norbello); la stagione che inizierà tra poche settimane invece si caratterizzerà per l’inaugurazione di nuovi campi in erba sintetica che spingono i dirigenti a iscrivere ai campionati squadre assenti da diversi anni. Anche se gli addii “eccellenti” comunque non mancano.

Inaugurazioni

Dopo il campo Italia di Bosa, altri impianti apriranno a settembre con un nuovo prato in erba sintetica. Una novità che ad esempio ha portato i dirigenti del Monterra Santu Lussurgiu a iscrivere la squadra in Terza. Stesso discorso ad Ales. «Contiamo di poterlo consegnare almeno a ottobre - evidenzia il sindaco, Francesco Mereu - con la struttura al servizio della società locale, ma anche punto di riferimento per tutto il territorio».

Le novità

Gradito è il ritorno in Prima categoria del Ruinas mentre l’ Ac Ales dopo il brillante secondo posto ha ottenuto la promozione in Seconda. E sempre nella stessa categoria ritornano Folgore Oristano e Norbello .

La prima si è classificata terza in campionato e sarà ora la seconda squadra di calcio del capoluogo dopo la Tharros (che giocherà in Promozione), considerato che l’Oristanese quest’anno punta solo al calcio a 5 e al settore femminile. Per la Folgore nata nel 1954 e creatura dell’indimenticato Ottavio Lombardi, grande entusiasmo e voglia di ripartire con il presidente Cristian Licheri e il tecnico Gianluca “Lentini” Ghiani. La formazione del Guilcier è stata invece ammessa in Seconda e il presidente Federico Mele ha annunciato il nome del tecnico, Nicola Cossu.

L’addio

Il Cuglieri ha deciso di rinunciare al campionato di Seconda. Con amarezza la dirigenza denuncia «la mancanza di numeri tecnici e problemi organizzativi, ma soprattutto grazie al disinteresse generale e al mancato rispetto della parola data e di impegni non rispettati. Proseguirà invece – chiariscono dalla società - l'attività con i campionati provinciali del settore giovanile scolastico e la scuola di base».

