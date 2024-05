“Calcio, musica e solidarietà” con i campioni del passato 

Sono le 21.30 quando Claudio Ranieri entra nella sala Congressi della Fiera. Le oltre cinquecento persone in sala si alzano in piedi, sventolano alcune bandiere rossoblù, gli applausi sono infiniti: il mister sorride, sale sul palco: «Grazie, vi voglio bene». Si chiude così, dopo oltre trent’anni “Calcio, musica e solidarietà”, la sfida nata sul campo del Sant’Elia nel 1991, quando giornalisti sportivi e giocatori si sfidavano non in una kermesse musicale, ma in una partita di calcio.

In prima fila ci sono i giocatori dello scudetto: Tomasini e Reginato. E poi Copparoni, Piras, Quagliozzi. Vicino a loro Nicola e Mauro Riva. Arrivano Festa, Matteoli, Pusceddu, Coppola, Gattelli, il magazziniere per mezzo secolo dei rossoblù Mario Manca. Ma anche i veterani della stampa sportiva, al lavoro insieme ai giornalisti più giovani. Maglia rossoblù, pallone in mano, i bambini che si avvicinano a chiedere l’autografo ai vecchi campioni del Cagliari sono l’immagine più bella della serata. «Sono quelli dello scudetto», dicono e con discrezione gli porgono pallone e pennarello. Richieste anche a Nicola Riva: «è il figlio di Gigi, vale tanto», dice il più vispo del gruppo.

“Calcio, musica e solidarietà” è un’esplosione di emozioni, di ricordi e aneddoti raccontati da coloro che hanno fatto la storia del Cagliari calcio e da chi negli anni, a sua volta, ha avuto l’onere e l’onore di raccontarli. C’è l’emozione nel ricordo di Gigi Riva del giovane scrittore Matteo Porru, ma soprattutto tanta musica. Il padrone di casa Bruno Corda con il suo gruppo Is Prexiaus, poi Diana Puddu, vincitrice di The Voice senior. Piero Marras e la sua “Rundinedda”. Finale sul palco con i campioni rossoblù, la super tifosa Milena Masala e Diana Puddu hcon “Io vagabondo”, col pubblico in sala. Chiusura con una toccante “Quando Gigi Riva tornerà” di Marras: la platea è in piedi, sventolano di nuovo i colori rossoblù, gli occhi sono lucidi.

RIPRODUZIONE RISERVATA