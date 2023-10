Calcio, l’avventura delle ragazze  

Il Marrubiu Calcio ha annunciato la nascita di una nuova squadra di calcio a 11 femminile. L'obiettivo è onorare la squadra che ha rappresentato con orgoglio Marrubiu dagli anni '80 in poi, e continuare la tradizione di successo che si è interrotta da più di 30 anni.

L’avventura

È aperta a tutte le ragazze dai 14 anni in su. L'importante è la passione per il gioco e la voglia di indossare la maglia del Marrubiu. L'obiettivo ambizioso è quello di partecipare, se si riuscirà a reperire le giocatrici in tempo, al torneo di eccellenza regionale di calcio a 11. «La nostra intenzione è creare una squadra che possa rappresentare con orgoglio Marrubiu nel panorama calcistico regionale, proprio come tra gli anni '80 e '90», ha dichiarato il presidente Marco Camusso. «L'obiettivo è onorare la vecchia squadra perché ancora oggi la ricorda tutta la Sardegna. Il nuovo progetto mira a raccogliere l'eredità di quegli anni d'oro e a creare una nuova generazione di talenti calcistici».

Il passato

La squadra che ha giocato tra gli anni '80 e '90, ha lasciato un segno indelebile nella storia sportiva locale. Con il passare degli anni, ha conquistato la stima e l'ammirazione di tutti grazie ai successi raggiunti in campo. «Ho un bellissimo ricordo di quel periodo, ho giocato 14 anni e per me sono stati fantastici. Giocavamo in serie D e per poco non siamo passate in C, purtroppo perdemmo la finale» racconta Ornella Giusti ex attaccante della squadra.

«Il calcio era un’opportunità per socializzare, per fare sport e per divertirsi, dato che Marrubiu a quei tempi offriva poco. La squadra ci ha sempre sostenuto e si è creato un ambiente di grande amicizia, tanto che ancora oggi ci sentiamo con le altre compagne. Abbiamo sempre avuto un grande sostegno anche da parte dei tifosi, . Dopo 20 anni ci siamo riunite per giocare delle partite di calcio a 5 per beneficenza quando avevamo tutte più di 40 anni, questo testimonia quanto lo sport faccia bene alla salute. Consiglio a tutte le ragazze di cogliere questa opportunità perché è uno sport che a noi ha dato tanto sotto tutti i punti di vista» commenta Wanda Tuveri, ex difensore della squadra. Marrubiu è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia calcistica, e il coinvolgimento delle ragazze è fondamentale. Le ragazze dai 14 anni in su possono far parte di questa nuova squadra. Per maggiori informazioni contattare il Presidente al 346 658 6648.

