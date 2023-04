Calcio, la salvezza fa gioire il territorio 

Un intero paese in festa sino a tarda sera domenica scorsa al campo comunale per la quasi miracolosa salvezza della squadra che partecipa al campionato di Seconda Categoria girone D.

Vincendo per 4-2 contro il Borore, la compagine del Barigadu ha raggiunto l'obiettivo a conclusione di un torneo che ha visto Talloru e compagni crescere e trovare punti importanti, sostenuta dai numerosi e appassionati tifosi che riempivano le gradinate per incitare i gialloblù.

«La dedica è doverosa a Giuseppe Mura, timoniere nella prima parte del torneo – afferma la dirigenza della Busachese – che ha dovuto prendere fiato per motivi di salute e al quale rinnoviamo gli auguri per una definitiva guarigione. La nostra salvezza ha tanti volti: quello dei nostri ragazzi che l'hanno conquistata sul campo senza risparmiarsi e quello dei nostri supporters sempre presenti in casa e in trasferta. Ma soprattutto – aggiungono – ha il volto della nostra inimitabile bandiera,Vincenzo Deidda, che ha preso la squadra ultima in classifica e con un piede in Terza Categoria, riuscendo a compiere un autentico miracolo sportivo centrando una salvezza diretta, che con un po' di fortuna in più poteva arrivare anche con una settimana di anticipo». ( s. c. )

