Calcio in provincia, stagione nera 

Quella che si sta concludendo rischia di essere ricordata come una delle peggiori stagioni nella storia del calcio oristanese. Una sonora bocciatura per il movimento cittadino e provinciale sancito dalle tante retrocessioni, che in qualche caso destano sorpresa e impoveriscono il numero e la pattuglia delle squadre che partecipano ai tornei che contano.

La crisi

Nel massimo campionato di Eccellenza, annata da dimenticare per Tharros e Bosa che devono abbandonare la categoria, lasciando al solo Ghilarza la rappresentanza provinciale nella “serie A” sarda. Ma non basta, retrocede in Seconda categoria anche la San Marco Cabras. Al calcio lagunare per stare a livelli importanti non è servita neppure la fusione di due stagioni fa con l’Atletico che aveva unito dirigenza e giocatori sotto un unico sodalizio.

Doppio passo all’indietro anche per l’Oristanese, altra società della città che retrocede addirittura in Terza categoria. L’accompagnano nell’ultimo scalino del calcio sardo altre due squadre con solide tradizioni calcistiche come Solarussa e Norbello.

Se poi si considera che Abbasanta e Santa Giusta domenica inizieranno i play out nel campionato di Promozione e una delle due ritornerà sicuramente in Prima, il quadro si fa ancora più desolante.

Biancorossi

Per Tharros e Bosa è una conclusione incredibile visto che le società del capoluogo e della Planargia erano partite con ben altri obiettivi.

I biancorossi abbandonano la categoria al termine dei play out persi con il Carbonia, il cui giocatore più rappresentativo era, ironia della sorte, il fantasista oristanese Andrea Porcheddu. Un finale disgraziato che deve essere ancora metabolizzato, con il patron Tonio Mura profondamente deluso. «Aspetterò che si concluda il campionato della squadra femminile – annuncia Mura - dopodiché convocherò un’assemblea pubblica a cui inviterò tutti, compresi quelli che dicono di voler bene alla Tharros ma che non hanno mai fatto nulla per aiutarla. Domenica scorsa a Terralba nella sfida decisiva erano più numerosi i tifosi del Carbonia che gli oristanesi. Proprio per questo se ci sarà qualcuno che si farà avanti e io dò fastidio lascio senza problemi».

La delusione

A Bosa è tanta l’ amarezza per la retrocessione dopo 10 anni. E molti sportivi associano questo risultato al fatto che la squadra, ormai per la terza stagione di fila, stia giocando fuori vasa a casa dei lavori eterni al campo Italia. Un “prezzo” che questa stagione la squadra può aver pagato per intero, senza sconti. E la pensa così anche il capitano, Luca Di Angelo: «Questa retrocessione non è dovuta alla responsabilità della società, della squadra, del presidente e dei dirigenti, ma alla negligenza di chi ha gestito il rifacimento del campo sportivo. Si può anche retrocedere, ma la cosa avvilente è che sapevamo da mesi che sarebbe finita così. Ho letto di tempi lunghi e burocrazia dei lavori pubblici, ma sarebbe stato giusto anche parlare del progetto completamente sbagliato fin dal principio».

