Calcio in fuga, la giunta Masu ora cerca il dialogo 

La giunta Masu cerca il dialogo con il Tempio Calcio ma mette le carte in tavola sul pasticcio degli impianti sportivi. La vicenda è nota, gli azzurri hanno iniziato il campionato di Eccellenza disputando le gare casalinghe lontano da Tempio. Chiamati in causa dal presidente della società sportiva, Salvatore Sechi, durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il vice sindaco Marco Petitta e l’assessore allo Sport, Fortunato Lucente, hanno spiegato perché gli azzurri non hanno la disponibilità di un stadio: «Noi abbiamo fatto il possibile, è l’Us Tempio che non risponde alle nostre comunicazioni formali».

Va detto che il presidente del Tempio è stato molto duro, ha dichiarato che le scelte della giunta hanno causato pesanti danni al club. L’assessore Lucente ha replicato: «Non siamo a noi a non avere dato risposte, è la società Us Tempio che non ha risposto a una nostra nota del 20 agosto. Lo stadio Manconi era ridotto a un campo in terra battuta e la manutenzione spettava alla società, noi lo abbiamo messo a posto. Abbiamo anche dato la disponibilità a soprassedere temporaneamente alla acquisizione delle polizze assicurative, ma dal Tempio Calcio mai una risposta. Noi siamo pronti al dialogo», Il vice sindaco Marco Petitta ha concluso: «Ogni tempiese, con un accesso agli atti, può verificare i fatti reali. Comunque ora siamo pronti a dialogare».

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