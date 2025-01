Calcio in crisi, il padel piace di più 

Nei 18 centri delle Unioni del Guilcier e del Barigadu, il calcio rischia di diventare un optional e le strutture sono ormai abbandonate e fatiscenti. In tutti questi impianti le varie amministrazioni comunali hanno investito importanti risorse con fondi del bilancio o attraverso contributi regionali. Soltanto in sei paesi, però, sono presenti le squadre che prendono parte ai campionati regionali a 11 della Figc. In appena un terzo dei paesi la domenica si può assistere alla partita della propria squadra. Il pallone rotola a Ghilarza , Abbasanta , Norbello , Paulilatino , Sedilo e Busachi . In tutti gli altri paesi (ad esclusione di Bidonì , Soddì e Boroneddu dove squadre non ce ne sono mai state) ci sono gli impianti ma non esiste la squadra.

Il deserto

In ordine di tempo sono scomparse le società di Aidomaggiore (resiste una squadra di calcetto), Tadasuni e Ula Tirso mentre parecchio tempo prima avevano sollevato bandiera bianca a Fordongianus (esiste la squadra di calcio a 5), Sorradile , Nughedu Santa Vittoria , Neoneli e Ardauli . Quelle che ancora esistono vanno avanti con molta fatica considerato che la denatalità costringe a importare anche qui gli stranieri, e gli incassi e gli sponsor sono sempre di meno. E anche i risultati parlano chiaro. Il Ghilarza si trova nelle ultime posizioni in Eccellenza, l’Abbasanta è ultimo in Promozione, il Norbello non naviga buone acque in Seconda categoria. Si “salvano” Paulese in Prima categoria, Sedilo e Busachese in Seconda categoria che disputano dei tornei finora senza patemi d’animo o di buona classifica.

Il futuro

La parola d’ordine sembra quella di unire le forze ma forse i tempi non sono ancora maturi. Dove invece sembrano avere le idee chiare è a Tadasuni: il campo di calcio, ora tristemente pieno di erbacce anche se dotato di una bella tribuna, potrebbe essere riconvertito in un campo di calcio a 7 e due campi da padel. «Un obiettivo programmatico che ci eravamo dati a inizio mandato -spiega il sindaco Pierpaolo Pisu - in quanto siamo convinti che quella area, ripensata per un diverso utilizzo, possa diventare un punto di riferimento per società e sportivi non solo della zona. Oltre che un servizio in più per gli sportivi e i turisti che scelgono il territorio dell’Omodeo». Il sindaco ricorda di credere molto «nel contratto del Lago, la vicinanza del nostro Comune all’invaso può essere un punto di vantaggio per quanti, trascorrendo le vacanze fra ambiente e natura, vorranno utilizzare gli impianti sportivi che vorremo creare – aggiunge Pisu – Cercheremo di capire a quale fonte di finanziamento poter accedere per progettare prima e poi realizzare un’opera sulla quale puntiamo tantissimo».

