Calcio femminile, vince il fairplay 

Certe volte i campioni di calcio di Serie A dovrebbero prendere esempio da quel che accade nei campionati minori. Ieri le ragazze dell’Audax Frutti d’oro Capoterra si sono rese protagoniste di un bellissimo gesto di sportività: quando sono arrivate a Maracalagonis per l’incontro di Coppa Italia femminile, si sono accorte che la squadra di casa era in grado di schierare soltanto dieci giocatrici. Così anche le capoterresi hanno lasciato in panchina una ragazza e hanno affrontato in parità numerica le avversarie: dieci contro dieci.

Il gesto

Un gesto apprezzato da tutti, arbitra compreso. «Abbiamo preso questa decisione di comune accordo, le ragazze, i dirigenti ed io», racconta Gianluca Pistilli, l’allenatore della squadra di Frutti d’Oro. «Abbiamo ricevuto i complimenti da parte dei genitori delle ragazze di entrambe le squadre e del dirigente del Maracalagonis. Lo sport deve essere competitività ma anche amicizia, bisogna avere le stesse possibilità numeriche». Sorride Piero Bernardini, il dirigente del Frutti d’Oro: «La partita è stata giocata con la consapevolezza, da parte delle avversarie, del bel gesto fatto dalle nostre ragazze. Alla fine della partita alcune di loro si sono anche abbracciate. Penso che questo abbia influito sul buon andamento della gara: è stata una partita corretta da entrambe le parti. Per lo sport si deve vivere con questo spirito, con il rispetto per il prossimo. Noi non vogliamo approfittare delle debolezze degli altri».

«Se i nostri dirigenti non ci avessero proposto di giocare in 10, l’avremmo fatto noi», dice Alessandra Cappai, capitano dell’Audax, «le ragazze del Maracalagonis le conosco da due anni, sono delle ragazze a cui piace il calcio e che si impegnano tanto».

Gli avversari

Commosso Claudio Atzori, presidente del Maracalagonis: «È stato un bellissimo gesto. All’ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare a una ragazza per impegni di lavoro e la squadra dell’Audax in maniera sportiva ha deciso di mettere in campo 10 giocatrici. Questa partita è stata ricca di messaggi importanti: quello di vicinanza e rispetto verso di noi, ma anche che non tutto si può riassumere con il risultato finale. Noi abbiamo festeggiato a prescindere dal risultato, 14-2 per l’Audax, ma eravamo contenti per quei due goal fatti da noi, i primi da quando abbiamo creato la squadra femminile l’anno scorso. Siamo molto soddisfatti di come è andata questa partita, da tutti i punti di vista». Una bella lezione di sport e di vita.

