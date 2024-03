Calcio femminile, «Stop agli stereotipi» 

Un progetto per combattere sin dalla più tenera età gli stereotipi di genere nello sport, ad iniziare da quello secondo cui le donne non possono giocare a calcio. Ha fatto tappa nell’istituto comprensivo di Via Stoccolma “Scegli il tuo ruolo”, ideato da Gillette in collaborazione con Parole O_Stili (associazione culturale volta a scegliere forme di comunicazione non ostili in ambito digitale). Un’iniziativa mirata a contrastare i commenti retrogradi e discriminatori che ancora affliggono il mondo del calcio delle donne.

All’evento hanno partecipato anche Michelle Carucci ed Elena Manca, calciatrici del Cagliari Calcio, che hanno portato la loro esperienza e la loro passione per dimostrare che il calcio non ha genere. « Siete ridicole , andate a giocare a pallavolo , non siete femminili , state meglio in cucina : queste sono solo alcune delle frasi che vengono rivolte alle calciatrici. Parole intrise di stereotipi e di pregiudizi che offendono e che allontanano intere generazioni di ragazze da uno sport bello come il calcio», ha spiegato Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili.

Attraverso una serie di incontri di sensibilizzazione, organizzati in tante città, il progetto mira a coinvolgere gli studenti, ma anche i genitori, verso una maggiore consapevolezza di genere. Secondo una ricerca condotta da Gillette insieme all'Istituto di ricerca sociale e di marketing Eumetra nonostante il crescente interesse nel calcio femminile, il 50% dei genitori ancora nutre dubbi sulla sua idoneità per le ragazze. L'importanza di eventi come "Scegli il tuo ruolo" va dunque oltre il campo da gioco perché dimostrano che c’è bisogno di una maggiore consapevolezza e accettazione delle differenze di genere.

