Calcio e sociale, tutti in campo  per la crescita dei ragazzi 

Sport e sociale per la crescita dei ragazzi a Samugheo sono diventati ormai di casa e un binomio imprescindibile. La squadra di calcio che ha iniziato nei giorni scorsi la preparazione in vista del campionato di Prima Categoria ha un organico composto prevalentemente da giovani del paese. Su 30 atleti, ben 23 sono cresciuti nel settore giovanile della società. Una grossa soddisfazione per la dirigenza dell’U.S. Samugheo presieduta da Gianluigi Deias e soprattutto per lo staff tecnico composto dall’allenatore Giorgio Ferraro (alla sua prima esperienza in panchina dopo una grande carriera da calciatore), dal suo vice Francesco Deias, dal preparatore atletico Andrea Soddu e da quello dei portieri Michele Carboni. A breve inizierà poi tutto il lavoro sulle formazioni minori che stanno dando grandi risultati e che fanno ben sperare per il futuro. Su questo fronte iniziano ad arrivare anche importanti riconoscimenti: Federico Lai, un ragazzo del settore giovanile samughese del Cagliari Academy, ha iniziato una nuova e si spera entusiasmante, esperienza nell’Under 15 del Cagliari calcio. Un traguardo che avrebbe riempito di soddisfazione lo storico e indimenticato dirigente del calcio samughese Mario Sulis, noto “Marieddu”, che proprio nei giorni scorsi è stato ricordato con un memorial che ha richiamato tantissime persone ed amici. ( s.c.)

