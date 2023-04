Calcio e palestre, raddoppiano le tariffe per usare gli impianti 

Conto salatissimo per le società non iscritte all’albo: 40 euro di giorno, 50 a riflettori accesi che diventano rispettivamente 50 e 60 euro in caso di una tantum. Per privati e società non locali la tariffa è di 60 euro in orario diurno, 80 nella fascia notturna (in quest’ultimo caso risparmieranno 20 euro rispetto all’attuale costo). Si cerca di favorire l’organizzazione di manifestazioni: le attività extra sportive avranno un prezzo identico per tutti: 100 euro di giorno, 120 di notte che si tratti di società locali iscritte o non all’albo sportivo, privati o società non locali. Oggi si spendono fino a 150 euro per un’iniziativa pomeridiana con ingresso a pagamento, 200 nelle ore serali. L’utilizzo degli impianti resta gratuito per disabili, fasce protette, comitati patronali e di quartiere.

Se oggi, e fino al 30 giugno, una società iscritta all’albo comunale per un’ora al campo Tharros o a Silì spende dieci euro in orario diurno, da quest’estate dovrà mettere in conto di sborsarne 20. Se poi si predilige la fascia notturna, il costo sale da 20 a 25 euro l’ora. In caso di abbonamento, la riduzione, attualmente pari al 50 per cento, scende al 30.

La stangata corre pure sui campi da calcio. A partire dal primo luglio fare attività negli impianti sportivi cittadini costerà di più. Parecchio di più. Il nuovo listino prezzi, stabilito dalla Giunta di Massimiliano Sanna, prevede aumenti in qualche caso del 100 per cento.

Calcio

«Le tariffe vigenti fino all’anno 2022 risultano inadeguate rispetto ai costi di gestione a seguito del rincaro dei prezzi delle materie prime nonché dell’energia elettrica, acqua e gas - si legge nella delibera - si rende necessario determinare, per l’anno 2023/2024, le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi e palestre scolastiche comunali».

Conto salatissimo per le società non iscritte all’albo: 40 euro di giorno, 50 a riflettori accesi che diventano rispettivamente 50 e 60 euro in caso di una tantum. Per privati e società non locali la tariffa è di 60 euro in orario diurno, 80 nella fascia notturna (in quest’ultimo caso risparmieranno 20 euro rispetto all’attuale costo). Si cerca di favorire l’organizzazione di manifestazioni: le attività extra sportive avranno un prezzo identico per tutti: 100 euro di giorno, 120 di notte che si tratti di società locali iscritte o non all’albo sportivo, privati o società non locali. Oggi si spendono fino a 150 euro per un’iniziativa pomeridiana con ingresso a pagamento, 200 nelle ore serali. L’utilizzo degli impianti resta gratuito per disabili, fasce protette, comitati patronali e di quartiere.

Palestre

Raddoppia la tariffa anche per l’uso delle palestre comunali (da 4 a 8 e si arriva sino a dieci per le società cittadine ed è previsto anche un aumento, per chi vuole utilizzare le strutture delle scuole elementari (si passa da 4 a 6 euro). Le tariffe erano bloccate dal 2015. ( m. g. )

