Calcio e innovazione tra Var e startup 

Il mondo del calcio prosegue il percorso di trasformazione fatto anche di innovazione e startup. Questo l’argomento al centro del talk, organizzato da Opificio Innova con Innovazione e Idee per la Sardegna e la Fondazione di Sardegna, in programma oggi alle 18 nell’ex Manifattura Tabacchi. Questo il titolo: “Non solo Var. Startup e Innovazione nell’industria del calcio”. Protagonisti dell’incontro saranno Vincenzo Filetti, innovatore e creativo digitale, e Stefano Melis, direttore area business e media del Cagliari Calcio.

Durante la serata si cercherà di risponde ad alcuni questiti: come sta cambiando il settore dell’innovazione nel settore del calcio? Quali sono le principali direttrici di sviluppo che stanno influenzando le scelte operative, gestionali e commerciali delle società di calcio? In che modo l’innovazione trasforma le relazioni tra squadra, calciatore e tifoso? Come sarà il calcio del futuro? Quanto sarà labile il confine tra reale e virtuale?

E l’appuntamento messo in campo da Opificio Innova sarà anche l’occasione per parlare delle recenti startup competition sul calcio ideate e coordinate da Filetti durante le edizioni del Social Football Summit, dal 2018 al 2022. Partendo da queste esperienze, si ripercorreranno, con esempi concreti di startup, i trend innovativi che stanno caratterizzando e che presumibilmente caratterizzeranno la football industry. Al Cagliari Calcio il compito di illustrare anche le azioni del club nel settore dell’innovazione che trasversalmente riguarda la comunicazione, il comparto tecnico, la medicina sportiva e, ovviamente, le nuove strategie di marketing che nel mondo professionistico hanno un ruolo decisivo.

