Calcio e calcetto, campi sistemati 

Ad Assemini arrivano novità per gli sportivi e in particolare per gli appassionati di calcio. L’amministrazione comunale sta completando un pacchetto di interventi che riguarda alcuni impianti-chiave del territorio. Il campo “Santa Maria” in erba sintetica è in dirittura d’arrivo con la procedura di omologazione, il “Coghinas” ha ottenuto il rinnovo della propria e il campetto da calcio a 5 dell’“Ex Angy Village” è stato rimesso a nuovo e consegnato alla cittadinanza. Interventi che permetteranno non solo lo svolgimento delle partite ufficiali ma anche il ritorno del pubblico sugli spalti.

Le prime buone notizie sono arrivate proprio dal campo di calcio a 5 ospitato all’interno del Teatro tenda. Qui sono stati realizzati lavori straordinari per circa 40 mila euro, necessari a metterlo in sicurezza e a renderlo di nuovo funzionante. Rifatto il manto di gioco, sostituito l’impianto di illuminazione, manutenzionati quadri elettrici, infissi degli spogliatoi e panchine, adeguati i sottoservizi e l’ingresso da via Gobetti, oltre all’installazione di una separazione amovibile. «La comunità – ha dichiarato l’assessore ai Servizi manutentivi Matteo Venturelli – potrà contare su una struttura rinnovata e sicura».

Per il “Coghinas” non sono state necessarie opere aggiuntive ma solo il rinnovo dell’omologazione, fondamentale per garantire la presenza di spettatori durante le gare ufficiali. «Con gli spalti di nuovo agibili – ha spiegato l’assessore allo Sport Francesco Murtas – sarà possibile seguire regolarmente i campionati».

Diversa la situazione del “Santa Maria”, dove il Comune ha stanziato 12 mila euro per affidare alla società “Lnd Impianti” la predisposizione dei documenti indispensabili a ottenere l’omologazione, l’attestazione del sistema manto e il collaudo del sottofondo. «La certificazione – ha ricordato Murtas – è obbligatoria per tutti i campi in erba artificiale di terza generazione che ospitano gare della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore giovanile e scolastico».

Uno sguardo anche al futuro: per lo stadio di “Santa Lucia” è stata avviata la conferenza di servizi relativa a un progetto da 1,8 milioni di euro, interamente finanziato, che prevede un nuovo impianto in erba naturale, tribune per 360 spettatori e una rinnovata impiantistica. Entro due mesi verranno acquisiti i pareri degli enti competenti, predisposto il progetto esecutivo e bandita la gara per l’appalto dei lavori. L’obiettivo è concludere entro febbraio 2026, così da avere il nuovo campo pronto per la stagione agonistica 2026-2027.

