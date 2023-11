Calcio, club house e centro congressi Alla Sigma un impianto polifunzionale 

Un nuovissimo campo da calcio a 11, con impianto di illuminazione tecnologicamente avanzata, che potrà ospitare partite dall’Eccellenza in giù, una tribuna per oltre cinquecento spettatori, spogliatoi per arbitri e squadre, quindi una club house al piano di sopra. E ancora: due campi da calcio a 5, uffici, una sala congressi (che può essere utilizzata anche per ospitare le conferenze stampa). Dopo tre anni dalla prima presentazione il progetto della Sigma calcio per rilanciare l’impianto sportivo di via Castiglione arriva all’ultimo miglio: dopo aver ottenuto tutti i pareri favorevoli da parte della conferenza di servizi decisoria, ieri il project (investimento privato da oltre un milione di euro per una concessione degli spazi per trent’anni) è approdato in commissione congiunta Lavori pubblici e Sport e la settimana prossima arriverà in Consiglio per l’ok definitivo (si dovrà votare anche la pubblica utilità dell’opera) che aprirà la strada alla pubblicazione della gara.

Per diversi consiglieri comunali, il progetto è una opportunità anche per il quartiere Fonsarda: chi si aggiudicherà la gara, verserà al Comune un canone mensile di 2100 euro, dovrà garantire l’utilizzo degli spazi in maniera gratuita per diverse ore alla settimana ad attività di rilievo sportivo e sociale (secondo uno schema indicato nella convenzione), quindi dovrà garantire anche la manutenzione ordinaria dell’intero impianto. «Siamo favorevoli alle iniziative di partenariato pubblico-privato, soprattutto per l’impiantistica sportiva, con aperture alla cittadinanza», spiega Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori Pubblici. Per il rilancio dei campi di via Castiglione il Comune non dovrà spendere un euro, tutto infatti sarà a carico del privato. (ma. mad. )

