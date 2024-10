«Calcio che passione, ma servono altri campi» 

Lavori in corso (e a buon punto) nei tre campi comunali “Coghinas” di via Sa Murta, il “Santa Maria” di via Risorgimento e lo stadio comunale “Santa Lucia” in via Cagliari). Impianti datati, l’amministrazione ci sta mettendo mano per riqualificarli e adattarli alle nuove normative vigenti.

Le società

I primi a esprimersi sono i diretti interessati: «Ad Assemini siamo tutti entusiasti - commenta Sandro Stara, presidente della “Gsd Asseminese” e “Assemini calcio” - perché stanno finendo il campo di “Santa Maria”. Attendiamo il “Santa Lucia”, la ciliegina sulla torta».

«Siamo fiduciosi - prosegue Pier Paolo Casula dell’“Asd gioventù Assemini” - anche se il campo “Coghinas” ha le tribune inagibili e non ci sono stati consegnati gli spogliatoi nonostante i lavori siano finiti da più di un anno. Così siamo ancora costretti a giocare le partite a porte chiuse».

«L’esigenza maggiore - dichiara invece Vincenzo Girau, presidente dell’“Asd Aiace” - sarebbe quella di avere più impianti. La Regione ha stanziato delle somme destinate agli enti locali con oltre 15mila abitanti per adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento degli impianti sportivi di proprietà pubblica. Le domande scadevano in questi giorni». E della situazione attuale esprime pro e contro: «Si potrebbero organizzare molti eventi sportivi come in passato, quando ad Assemini c’erano diversi tornei internazionali di calcio giovanile. Qualche mese fa a Ozieri (visto che gli impianti ad Assemini non si prestavano per l’occasione) abbiamo organizzato un corso di perfezionamento tecnico al quale era presente l’istruttore olandese Arnold Muhren».

Le soluzioni

L’amministrazione comunale sta proseguendo con i lavori affinché le aree sportive siano fruibili al più presto. Prossimamente si porterà a termine la riqualificazione del “Santa Maria” con il rifacimento del campo. Nei prossimi giorni - dichiara il sindaco Mario Puddu - verrà eseguito il collaudo del sottofondo da parte della Lega calcio e poi si procederà con la stesura del manto in erba sintetica. Nel contempo verranno ultimate le recinzioni e le opere accessorie. Abbiamo intenzione di proseguire nell’immediato futuro tutti gli interventi necessari per adeguare l’area circostante al campo di gioco che comprende l’area visitatori e gli spogliatoi nonché le aree di accesso».

Anche per il “Santa Lucia” è previsto un nuovo manto: «Sempre in erba sintetica - spiega Puddu - È in ultimazione la fase progettuale e partiremo quanto prima con quella esecutiva».

Infine, per il campo “Coghinas” recentemente intitolato a Gigi Riva è stata approvata l’installazione di un nuovo “gruppo di misura” per la fornitura dell’energia elettrica ai nuovi spogliatoi.

