Calcio, buonsenso in trasferta  

Giocare una partita di calcio giovanile sta diventando un’odissea. I giocatori in erba sono costretti a fare salti mortali per riuscire a conciliare sport e scuola. Ma accade sempre più spesso che i ragazzini saltino le lezioni per poter partecipare alle gare che si stanno disputando con frequenza durante la settimana. Mamme e papà, pur sostenendo la pratica sportiva, non nascondono la preoccupazione per tutti gli sforzi che si accumulano tra allenamenti, partite e viaggi che mal si coniugano con l’attività didattica. Tra i motivi per cui la Federazione organizza incontri infrasettimanali anziché confermarli nel weekend emergono criticità logistiche e carenza di arbitri.

La preoccupazione

Andrea Demurtas, 34 anni, presidente del Tortolì calcio, conferma le difficoltà. «Una cosa è certa: non fa piacere neanche a noi il continuo rinvio degli incontri. Abbiamo diverse categorie e conciliare i turni non è semplice. Con la carenza di arbitri la situazione è diventata ingestibile».

Carmine Pittalis (70), di Gairo, ha un figlio di 15 anni che gioca a Jerzu. «Dall’inizio della stagione la squadra non ha mai giocato di sabato, bensì sempre durante la settimana e i ragazzi non riescono a conciliare bene i due impegni per questioni di orario. Nessuna polemica contro le società, perché fanno grossi sacrifici per portare avanti le attività, ma occorrerebbe approfondire la questione perché la scuola viene prima di qualsiasi altro impegno. E lo dico pur essendo un promotore dell’attività sportiva che per i ragazzi è fondamentale. Ma non si possono fare lunghe trasferte il martedì e rientrare tardi a casa: diventa troppo pesante».

La Federazione