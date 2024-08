Calcio balilla e pinella, nel nuovo centro sociale 

Prosegue il programma dell’Estate in piazza 4 Novembre, il calendario di iniziative di aggregazione allestito dal centro sociale inaugurato mesi fa, con l’educativa di strada e l’assessorato alle Politiche sociali.

Domani - dalle 10 a mezzogiorno - spazio alla prima giornata del torneo di calcio balilla e pinella per anziani, con le bancarelle del mercatino dei bimbi a fare da scenografia. La mattina del 12 si disputerà la seconda tappa del torneo.

E ancora: il 20 agosto è prevista una grande festa in piazza con musica, animazione, tattoo e body painting per bambini. Dalle 20,30, infine, spazio a Dr Why, il gioco di società che sta spopolando nei pub e nei locali di tutta l’Italia: in questo caso l’iniziativa è curata dalla consulta giovanile. Si chiude il 4 settembre con la grande festa per bambini, familiari e anziani. In prima linea c’è il team di educatori e psicologi che da mesi gestisce il centro di aggregazione di piazza 4 Novembre, lì dove ogni giorno si alternano circa trecento persone: 70 gli adolescenti iscritti, 65 bambini, 15 adulti con disabilità, e 157 anziani.

