Calcio, amicizia e appartenenza: a Sinnai La Pineta ha quarant’anni  

Quarant’anni appena compiuti ma l’entusiasmo è sempre lo stesso, quello dei soci fondatori che nel 1984 vollero creare una nuova realtà sportiva e calcistica a Sinnai. Giovanni Sechi, primo storico presidente, poi Antonio Steri, Salvatore Perra ed Efisio Piras, le quattro colonne su cui si basa la storia della società biancoverde. Ora i dirigenti sono sei, da tanti anni impegnati con volontà e passione per garantire a tanti ragazzi del paese un posto dove correre e divertirsi, ma soprattutto crescere come uomini. «Attaccamento e identità, ma anche convivenza e amicizia, questi sono i nostri valori», spiega un orgoglioso Antonio Forte, attuale presidente, «i piccoli calciatori del passato ora sono diventati grandi, sono padri e portano i loro figli dove sono cresciuti loro. Vuol dire che si sono trovati bene. Diamo la possibilità a tutti di giocare in un ambiente sano e pulito».

Sono 150 gli atleti iscritti, dai piccoli amici agli allievi, nelle mani di sette tecnici qualificati, che non guardano solo al risultato sul campo, bensì al percorso dei ragazzi. E l’obiettivo è sempre quello di vederli giocare un giorno nella prima squadra della società. Una prima squadra che non è mai salita oltre la Prima categoria e che in questa stagione milita nel girone B di Seconda, affidata al mister Fabio Strazzera. «Stiamo lottando, non con poche difficoltà», ammette sempre il massimo dirigente, «non possiamo ancora allenarci e nemmeno disputare le partite casalinghe nel nostro campo perché è in ristrutturazione. Speriamo che in poco tempo si possa avere a disposizione, sarà il nostro regalo più bello».

Appartenenza

Ma per la società sinnaese lo spirito di gruppo e l’appartenenza è fondamentale. «L’anno scorso avevamo in prima squadra il 100% di giocatori che sono passati da La Pineta e anche quest’anno tanti sono cresciuti da noi. Si sentono a casa, non c’è pressione».E tutto viene realizzato in funzione dei ragazzi. Ancora Forte: «Abbiamo costruito la club house e i servizi. Il camp estivo coinvolge tanti bimbi, anche quelli che non fanno calcio. Ora ci manca solo il campo e se fosse completato entro giugno, riusciremo a riorganizzare anche il Torneo Paolo Pizzi, ormai fermo dalla pandemia. Un torneo in memoria del primo donatore di organi della Sardegna, fiore all’occhiello della comunità sinnaese e che negli anni ha portato nel nostro centro tantissimi calciatori da tutta l’Isola, ma anche da tutta Italia e dall’estero».

RIPRODUZIONE RISERVATA