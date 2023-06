Calcio a sette, il torneo europeo entra nel vivo 

Cresce l'attesa nell'impianto Figc di Sa Rodia dove sabato sarà proclamata la squadra vincitrice dei Campionati europei Ifcpf di calcio a sette per atleti cerebrolesi. Un evento dall'altissimo valore sportivo ma anche un percorso di carattere sociale per le otto Nazioni che durante la settimana si sono date battaglia sul rettangolo di gioco. Oggi spazio alle semifinali che daranno accesso alla finalissima: in campo, alle 15, Inghilterra-Irlanda e, alle 18, Ucraina-Spagna. In campo anche le formazioni che hanno chiuso i gironi di qualificazione al terzo e al quarto posto per stilare la classifica completa: alle 9 Olanda-Scozia, alle 12 Germania-Italia.

«Il messaggio che vogliamo mandare è che lo sport è per tutti, diventa quindi anche un importante percorso di carattere sociale, dove ciò che conta non è quello che non si sa fare ma ciò che si sa fare», le parole del presidente nazionale della Fispes, Sandrino Orrù.Tra le formazioni favorite, c'è sicuramente quella ucraina, già detentrice della coppa del mondo. «Sentirsi dire dai tifosi Italiani “Forza Ucraina” ci riempie di emozioni positive - afferma la team manager, Yulia Piskova - Qui siamo tranquilli perché non sentiamo esplodere le bombe. Lo sport è la perfetta distrazione, che ci aiuta ad andare avanti nonostante la situazione che viviamo nel nostro Paese». ( m. g. )

