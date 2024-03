Calcio a 8: Cossu, Pisano e uno scudetto tra amici 

La magia del calcio a 8 li ha stregati nel 2021, sino a diventare il top nell’Isola. Amici fraterni e protagonisti ancora oggi che hanno quarant’anni e passa (c’è chi ha superato addirittura i cinquanta) e gli avversari hanno la metà degli anni nella migliore delle ipotesi. Una vita dietro il pallone. Hanno giocato la maggior parte tra Eccellenza e Promozione, qualcuno in Serie D, prima di appendere le scarpette ufficiali al chiodo. Poi ci sono loro, i tre ex campioni del Cagliari Andrea Cossu, Francesco Pisano ed Emiliano Melis. Non proprio tre qualunque, come l’eterno bomber Matteo Mancosu, fratello dell’attuale rossoblù Marco, che ha segnato da solo trentasette gol. Uno spettacolo nello spettacolo ogni dannato lunedì, tra le 20 e le 21, sul campo del Seminario in via Cadello, dove la squadra cagliaritana “360” ha vinto il secondo scudetto sardo consecutivo della Lega Calcio A8, con due giornate d’anticipo e dove stasera disputerà l’ultimo match. A giugno a Roma, proverà poi a contendere il titolo nazionale alle vincitrici delle altre regioni.

«È stata un’impresa, sfidare ragazzini ventenni che magari giocano anche in Prima Categoria, Promozione o Eccellenza non è stato facile», tiene a precisare l’allenatore-giocatore Nicola Scarlatella, cresciuto nella scuola calcio Gigi Riva con un passato nel calcio regionale dilettantistico e nella Serie A di calcio a 5. «La concorrenza è sempre più forte, noi siamo stati più bravi negli scontri diretti». Un gruppo equilibrato e vincente. «Praticamente, giochiamo insieme dai tempi del Carioca», spiega Scarlatella. «Ma passare da sette a otto è un’altra storia».

Diventato famoso da quando ci gioca Francesco Totti, il calcio a 8 ha preso piede anche in Sardegna da diversi anni ormai. Si avvicina più al calcio a 11. È meno veloce del calcio a 5, ci sono più spazi e la palla la puoi gestire diversamente. È più facile che emerga, insomma, il talento e la qualità delle giocate di un fantasista come Cossu, splendido 43enne che si diverte e incide come quando mandava in rete Acquafresca e Matri. O le accelerazioni di Pisano, uno dei più giovani della compagnia con i suoi 37 anni. I più anziani sono, invece, Giorgio Corso e Dino Carrusci con 51. Tra i pezzi pregiati, Ciccio Sanna (ex Torres, tra le tante), Guglielmo Facciani, Simone Cirina e Gianluca Recano. Il grande trascinatore è, però, il 39enne Matteo Mancosu, che ha chiuso la passata stagione con la Cos in Serie D, dopo una signora carriera fra Trapani, Bologna, Montreal e Virtus Entella. Ha segnato in pratica la metà dei gol di tutta la squadra. Devastante, a dir poco. Fanno parte della rosa anche Gianmarco Saddi, Marco Pisu, Marco Bellini, Valerio Mocci, Lucas Roberto Massa, Giovanni Lorusso, Francesco Sanna, Daniele Mantega, Claudio Palumbo, Marco Tavolacci, Ignazio Francesco Picciau, Carlo Sanneris, Mattia Rais, Claudio Placentino, Fabio Toro e Claudio Cocco. Il preparatore atletico è Gianfranco Ibba, altro volto molto conosciuto nell’ambiente Cagliari Calcio. Stasera la passerella finale contro l’FC Karalis a chiudere il cam pionato (organizzato da Giacomo Pilleri). Poi la sfida si sposta a Roma contro i signori del calcio a otto. (f.g.)

