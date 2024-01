Calcio a 7  e giardini in via Fellini 

È stata aperta al pubblico ieri una nuova area verde poli-funzionale, di 5.500 metri quadrati in via Fellini-via delle Felci, a Barracca Manna. L’area è stata oggetti di un intervento di riqualificazione e bonifica come altre 27 aree verdi degradate, finanziate con fondi Pon Metro React-Eu.

L’intervento è consistito nella realizzazione di un’ampia area giochi per bambini, con prato, aree relax, un campo da calcetto recintato, due aree cani recintate, divise per taglia grande e piccola. In tutte le aree sono presenti fontanelle e sedute.L’area è stata dotata di impianto di irrigazione e alberi (jacarande, carrubi, albizie, lecci), arbusti mediterranei ed essenze aromatiche.

