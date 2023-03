Calcio a 5, le ragazze del Michelangelo  battono il Pitagora di Isili e puntano alle finali 

Dopo tre anni, sono ripresi i giochi studenteschi. La squadra femminile di calcio a 5 della Scuola Michelangelo si è qualificata per le finali provinciali. Le ragazze guidate dal professore Luca Sanna, hanno superato l’Istituto Pitagora di Isili per 1-2, dopo una gara combattuta di 4 tempi da 15 minuti ciascuno. Le ragazze si sono portate sul 2-0, poi hanno controllato il ritorno del Pitagora, che ha accorciato su rigore ma non è riuscito nella rimonta. La formazione vincitrice e scesa in campo con: Gaia Guidi, Elena Manca, Francesca Cammarota, Rebecca Struffaldi, Sofia Utzeri, Eleonora Cassai, Beatrice Carta, Elisa e Ludovica Lertz, Martina Erriu e Kely Anais.

RIPRODUZIONE RISERVATA