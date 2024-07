Calcio a 5, lavori finiti nell’impianto 

Terminati i lavori ora tutti gli sportivi di Seneghe hanno un campo di calcio a 5 dove poter giocare e divertirsi. Un campo in erba sintetica, torri luminarie per poter giocare la notte, impianti idraulici ed elettrici, per un importo totale di 110mila euro di avanzo di amministrazione 2023. «Il campo di calcetto» spiega la sindaca Albina Mereu, «vuole rappresentare uno spazio di gioco, socialità e fair play perché lo sport è occasione di confronto positivo, di crescita e di benessere». Ora il Comune preparerà il bando per la gestione del campo «con l’auspicio che possa anche rappresentare un’opportunità economica per gli interessati», aggiunge Mereu.

Proseguono, intanto, i lavori di pulizia e cura dell’area sportiva circostante e a breve partiranno i lavori per la manutenzione del campo di calcio che avrà i nuovi manto erboso, recinzione e illuminazione, quindi sarà sistemato l’impianto idraulico, gli spogliatoi e l’arredo, con 94mila euro di stanziamento delle casse comunali. (j. p. )

