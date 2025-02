Calcio a 11 e futsal a braccetto: il Monastir guarda al futuro 

Il Monastir cresce nel calcio a 11 e nel futsal. Lo fa con un progetto avviato nella stagione 2022-2023 e i risultati lo dimostrano. Perché quanto avviene da sempre in Brasile, dove le due discipline sono complementari e non viste come rivali, negli ultimi anni sta prendendo piede anche in Sardegna. E il Monastir è tra le società partite forti e con grande convinzione. Merito della fusione tra il Monastir, società che ha sempre fatto calcio con il futsal di contorno, e il 360Gg, specializzato nel calcio a 5.

La storia

«Il futsal», ricorda il presidente del Monastir Marco Carboni, «è approdato a Monastir nella metà degli anni ‘90 con la serie C. Poi una pausa per iniziare dal campionato di D grazie a Roberto Mereu e Davide Zanda. Poi siamo arrivati noi. C’è stata la scalata fino alla serie A2 e dal 2022, con la fusione con il 360 Gg, è iniziato un nuovo corso».

L’unione

Diego Podda ne è il coordinatore tecnico. «Il Monastir era specializzato più nel calcio a 11, pur avendo raccolto risultati importanti, noi come 360 Gg, nel futsal. La fusione permette ora di portare avanti un progetto di crescita dei ragazzi». Le sedute di allenamento sono organizzate in modo preciso: «Ogni gruppo squadra ha nella programmazione settimanale un lavoro integrato. Viene inserita un’attività specifica di calcio a 5. Per farlo l’allenatore di calcio a 11 ha un collaboratore tecnico di futsal: lavorano insieme e programmano tutto. Vengono proposte esercitazioni di calcio a 5 funzionali per il percorso di crescita e formazioni per il calcio a 11 oltre ovviamente a quella per il futsal. Un lavoro che completa il giocatore». Il progetto prevede, in futuro, l’inserimento di un quarto allenamento «da svolgere in una palestra di calcio a 5. Non abbiamo la struttura a disposizione ma speriamo di poter iniziare il prima possibile».

Campionati e crescita

Così ogni squadra giovanile partecipa al campionato di calcio a 11 e a quello di futsal. I risultati? «L’anno scorso», evidenzia Podda, «abbiamo vinto il titolo regionale di calcio a 5 con i giovanissimi e gli allievi. Con i primi siamo arrivati poi alla final four per lo Scudetto, arrivando quarti in Italia. Con gli allievi siamo usciti contro l’Aosta. E anche con pulcini ed esordienti i risultati sono soddisfacenti». «Negli spazi ridotti», aggiunge Massimiliano Granitzio, allenatore degli allievi provinciali, «si lavora e si migliora su alcuni aspetti come rapidità, tecnica, concentrazione e attenzione. Quello che un giocatore sa fare in spazi ristretti, in spazi più ampi risulta più semplice. E il giovane atleta cresce». A 17 anni poi la scelta: «Il ragazzo», conclude Podda, «sceglie se giocare a calcio a 11 o a calcio a 5. E molti si innamorano del futsal». E il Monastir nel 2022-2023 ha ricevuto il riconoscimento nazionale per il miglior progetto di sviluppo di calcio a 5 giovanile.

